L'Expression: Vous venez d'être élu comme premier P/APW de la wilaya de Béni Abbès. Quel est le sentiment que vous éprouvez?

Touhami Kendouci: un sentiment de fierté et de responsabilité. Je suis fier de la confiance que m'ont témoigné les citoyens de Beni Abbès pour présider aux destinées de leur wilaya. Il s'agit là du «plus grand défi de ma vie». Nous sommes dans une nouvelle wilaya où tout est à faire. Cela concerne une phase transitoire pour mettre en place toutes les structures administratives et autres institutions, afin de franchir le cap de wilaya. Nos administrés ont donc jeté leur dévolu sur nous afin que nous concrétisions, sur le terrain, ce rêve qu'ils caressaient depuis des années, car la promotion de Beni Abbés au rang de wilaya à part entière était une revendication populaire. Depuis des décennies, les citoyens ont formulé cette demande qui a pour but de changer leur quotidien. Je remercie, au passage, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour avoir accédé à cette demande citoyenne. Nous devons donc travailler durement, trouver les mécanismes nécessaires afin de vite dépasser ce cap pour nous concentrer sur les défis socio-économiques qui nous attendent. Nous sommes capables de le faire du fait que tous les membres de l'APW, les fonctionnaires et même le nouveau wali travaillent d'arrache-pied à cet effet. Quand il y a de la bonne volonté et l'entente à tous les niveaux, rien n'est impossible...



-Que va, concrètement, changer ce passage au statut de wilaya, dans la vie des citoyens?

Je cite un simple exemple, vous allez vite comprendre. Nous sommes à Beni Abbès. Il nous faut faire près de 250 km jusqu'à Béchar, afin de nous faire

délivrer certains papiers administratifs qui ne peuvent être retirés qu'au niveau de la wilaya. Cela sans parler des petites communes qui sont encore plus éloignées et qui souffrent d'un problème de transport. Nous sommes dans le Sud, les distances entre une ville et une autre sont très longues. Ce nouveau découpage administratif va donc permettre de rapprocher l'administration des citoyens. Cela permettra aussi la décentralisation des décisions à même de répondre aux besoins de développement social et économique. Nous serons maîtres de nos décisions. Nous pourrons ainsi lancer une véritable dynamique de développement local afin de répondre aux attentes des citoyens.



-Vous semblez donc déterminé. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain?

Comme je l'ai déjà dit, nous sommes une wilaya encore à l'état embryonnaire. La séparation avec la «wilaya mère» qu'est Béchar se fait de façon progressive. Tout est encore à faire. Il faut construire, recruter, former très rapidement. Au même moment, les habitants de Béni Abbès, qui attendaient avidement cette promotion au rang de wilaya, font preuve d'impatience. Il veulent que tout se mette en place d'un seul coup, on les comprend. On tente de leur expliquer les choses, ce qui a fini par les convaincre. Ils attendent beaucoup de nous, alors que, souvent, ils viennent nous voir pour des choses qui ne sont pas de nos compétences.

C'est le cas aussi avec certains responsables ou fonctionnaires qui n'ont pas encore compris le rôle de tout un chacun. On a programmé des rencontres et des actions de sensibilisation, afin d'ancrer au plus vite la «culture de wilaya».



-Et l'investissement? Ce nouveau statut vous permet-il d'attirer de potentiels investisseurs?

C'est une très bonne question. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse très importante, sur un point que j'ai failli omettre. Il s'agit de l'investissement et des lenteurs bureaucratiques. L'une des plus grandes difficultés que l'on rencontre actuellement réside dans la législation à même de nous permettre d'attirer les investisseurs. Les lois actuelles sont, pour nous, un frein afin d'attirer les investisseurs potentiels du fait qu'elles ne sont pas en adéquation avec la réalité du terrain. Néanmoins, je profite de cette tribune pour lancer un appel aux potentiels investisseurs de venir faire des placements chez nous. Nous-sommes là pour les aider, lever toutes les entraves qu'ils peuvent rencontrer. Il faut savoir que Béni Abbès est une terre vierge où tout est à faire. On manque de beaucoup de choses, même les plus basiques comme les cafés et les restaurants. Pourtant, nous sommes dans une région aux potentialités touristiques indéniables. Avec quelques petits investissements, on pourra en faire la perle du Sahara. Il y a aussi le domaine agricole, avec des terres fertiles qui ne demandent qu'à être travaillées, en plus d'avoir de l'eau qui coule à flots. Bref, venez voir pour constater de vous-mêmes ces potentialités indéniables. On vous accueillera à bras ouverts pour un partenariat gagnant -gagnant qui permettra à Béni Abbés de devenir une grande wilaya.