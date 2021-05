Des détachements et des unités de l'Armée nationale populaire (ANP) ont mené, durant la période du 11 au 18 mai, plusieurs opérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité, la contrebande et l'émigration clandestine, témoignant de «l'engagement infaillible de nos Forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays», indique un bilan opérationnel de l'ANP rendu public mercredi. Ainsi, «dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée par un détachement de l'Armée nationale populaire, le 6 mai 2021 à Djebel Echaoun, commune de Derag, wilaya de Médéa, ayant permis l'élimination d'un terroriste et la récupération d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, l'opération d'identification a permis d'établir qu'il s'agit du criminel Boursas Okba, qui avait rallié les groupes terroristes en 2015», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans le pays, des détachements de l'ANP et les services de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières «ont arrêté au niveau des territoires des 2e et 3e Régions militaires, deux narcotrafiquants et saisi 8 quintaux et 56,41 kilogrammes de kif traité que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc,» alors que des détachements combinés de l'ANP «ont intercepté, 19 autres narcotrafiquants et saisi

24 487 comprimés psychotropes dans diverses opérations menées dans les autres Régions militaires».