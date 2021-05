Plusieurs opérations relatives à la sécurité du pays ont été menées entre les 6 et 10 mai, a annoncé un communiqué du ministère de la Défense nationale, lesquelles entrent dans le cadre de la noble mission de l'ANP et témoignent de l'engagement infaillible de nos Forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays. Dans ce contexte, le MDN souligne que dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'opérations de fouille et de recherche menées près de la bande frontalière, à Adrar et à In Guezzam, «des détachements combinés de l'Armée nationale populaire, Gendarmerie nationale». ont découvert et saisi trois pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, cinq chargeurs de munitions, ainsi qu'un fusil mitrailleur de type Fmpk avec 33 chaînes de munitions, 2 678 balles de différents calibres et d'autres objets». Dans ce même contexte, le MDN rapporte que «cinq éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Oran, tandis que trois casemates pour terroristes et deux bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Médéa, Ain Defla et Boumerdès». Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, annonce le MDN, «des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, dans diverses opérations exécutées à travers les différentes Régions militaires, 18 narcotrafiquants et saisi cinq quintaux et 52,5 kilogrammes de kif traité que les bandes criminelles ont tenté d'introduire, à travers les frontière avec le Maroc», ainsi, précise la même source que «5 471 comprimés psychotropes». Sur un autre chapitre, l'ANP avec toute sa composante «a arrêté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 245 individus et saisi 28 véhicules, 120 groupes électrogènes, 55 marteaux-piqueurs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 1.013 sacs de mélange d'or brut et de pierres». Dans une autre opération, l'ANP et la Gendarmerie nationale ont arrêté «huit individus en possession de trois fusils de chasse, cinq quintaux de tabacs et 53.436 unités d'articles pyrotechniques. Toute cette marchandise a été saisie à El Oued, Ouargla, Sétif, Adrar, Médéa et M'sila.

De leur part, «les garde-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants, s'élevant à 74.767 litres à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et Bordj Badji Mokhtar», a souligné le MDN.