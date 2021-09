Les enquêtes de police judiciaire sur les incendies de forêt ont été élargies à 30 wilayas touchées et conduit à l'arrestation de 71 suspects présentés devant les juridictions compétentes, a indiqué, hier, un communiqué des services de la Gendarmerie nationale (GN), qui a fait état de la «mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour déterminer l'origine de ces incendies déclenchés simultanément et d'identifier les responsables». Les arrestations ont eu lieu à Tizi Ouzou (13), Jijel (11), Bejaïa (10), Guelma (8), Annaba (6), Alger (4), Blida (4), Médéa (4), El Tarf (3), Skikda (3), Tipaza (2), Oum El Bouaghi (1), Chlef (1) et Aïn Defla (1). Après la présentation des suspects devant les juridictions compétentes, 47 individus ont été placés en détention provisoire, dont 7 sous contrôle judiciaire, tandis que 9 autres restent sous enquête, et 8 individus ont été relaxés. La GN a affirmé, en outre, que «les enquêtes se poursuivent pour identifier toutes les parties impliquées», exhortant les citoyens à «participer efficacement à la lutte contre les différentes formes de crime, à travers le signalement immédiat de tout acte criminel ou toute atteinte à l'intérêt général». Elle rappelle, à cet effet, le numéro vert 10.55 et le site de renseignements et de plainte (PPGN.MDN.DZ) mis à la disposition des citoyens, qui peuvent également solliciter l'unité de la Gendarmerie nationale la plus proche.