Lors de deux opération distinctes, les services de police de Constantine ont réussi à mettre fin aux agissements de sept personnes pour trafic de drogue. Les mis en cause sont accusés de possession, commercialisation et consommation de kif traité ainsi que de psychotropes. Selon un communiqué de la sûreté de wilaya, transmis à notre rédaction, la première affaire a été traitée suite à un recoupement de renseignements selon lesquels un dealer comptait avec un véhicule introduire une quantité de drogue vers la nouvelle ville Ali Mendjeli. L'information une fois vérifiée, les forces de la police ont tendu une souricière au transporteur de la marchandise. La fouille du véhicule a permis de découvrir une quantité de kif traité et de psychotropes. L'interrogatoire a permis d'identifier ses deux complices qui seront également arrêtés. La seconde affaire a eu lieu au niveau de la même ville. Les services de police ont obtenu des informations sûres selon lesquelles des individus qui transportaient des psychotropes abords d'un véhicule étaient sur le piont d'écouler la marchandise. L'intervention de la police s'est soldée par l'arrestation de des quatre mis en cause et la récupération de 120 capsules de psychotropes. Les sept mis en cause ont été entendus et un dossier judiciaire a été ouvert. De même qu'ils ont été présentés devant la justice.