La dernière secousse qui a ébranlé, samedi dernier, en fin de matinée, la wilaya de Béjaïa n'a, certes, pas généré de victimes, mais les dégâts matériels témoignent de sa puissance. Au 23 mars, 689 bâtiments endommagés ont été recensés par les services techniques de la commune et de la wilaya, indique un communiqué de la cellule de communication de la wilaya. Les inspections menées au lendemain de la secousse ont débouché sur un rapport élaboré par l'Autorité de supervision technique dont le CTC. Dans le détail, ces inspections ont classé 320 habitations individuelles endommagées, dont 150 habitations rangées dans la case verte, 99 autres en case orange 3, 70 en case orange 4, et un logement dans la catégorie rouge.

Concernant les logements collectifs, la commission a dénombré 183 bâtiments endommagés, dont 121 classés verts, 35 orange 3 et 27 orange 4. Il en est de même pour les 186 structures administratives touchées. Les services techniques pour la surveillance des bâtiments continuent d'inspecter les logements endommagés. Le processus d'inspection des maisons endommagées par le séisme au niveau de la commune de Béjaïa est toujours en cours, effectué par les équipes du corps technique de contrôle des bâtiments qui ont été formés en exécution des instructions du wali, qui avait, rappelons-le installé une cellule de crise quelques heures après le séisme de magnitude 5,5 sur l'échelle de Richter, mais très bref, suscitant toutefois une grande peur parmi la population, qui avait immédiatement déserté ses foyers pour aller se mettre à l'abri dans les parkings et loin des constructions.

Dans la précipitation, beaucoup de personnes s'étaient blessées en se foulant les pieds ou en tombant dans les escaliers, signalait-on au CHU de Béjaïa, qui, une heure après le séisme, avait enregistré huit blessés parmi lesquels figurait un agent de sécurité à la cité universitaire «la Pépinière», qui a été victime de la chute d'un échafaudage, sans pour autant lui causer de graves blessures.