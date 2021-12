Les cas de contamination au variant Delta, du Covid-19, repartent de nouveau à la hausse dans la wilaya de Tizi Ouzou. Cette fois, c'est à travers les écoles que le virus a repris son activité, parmi les enfants qui sont, doit-on le relever, un agent de transmission favorable à la pandémie. La contamination des enfants, de l'avis des scientifiques, est un indicateur de nombre de cas de contamination et, de loin, plus important, parmi les personnes âgées.

Hier, justement, la direction de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou faisait état de la détection de quelque 62 cas chez des élèves. Un nombre, ajoute-t-on, qui a contraint les autorités locales à procéder à la fermeture de 46 écoles. Les «contaminés» ont été détectés dans 46 établissements dont trois écoles primaires, sept collèges d'enseignement moyen (CEM) tandis que le reste des cas est réparti entre plusieurs établissements du secondaires, ce qui a contraint les autorités à procéder à la fermeture, jusqu'à hier, de deux lycées, l'un dans la daïra d'Ouacifs et l'autre à Béni Yenni.