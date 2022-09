Une semaine après la rentrée scolaire, plus de 60 cantines scolaires ne sont pas encore opérationnelles au niveau des écoles primaires de la wilaya de Béjaïa. Du coup, les élèves scolarisés et leurs parents se débrouillent comme ils peuvent afin de remédier à la situation, en attendant la levée des entraves persistant dans certaines localités de la wilaya. Selon une source proche de la direction de l'éducation, la situation de blocage trouve sa raison d'être dans le manque de personnel. Au niveau des cantines ouvertes, à l'occasion de la présente rentrée scolaire, l'opération de recrutement du personnel n'a pas suivi la cadence, alors que dans d'autres écoles ce sont les employés qui se sont mis en congé de maladie, explique en substance notre source. La wilaya de Bejaia compte 571 écoles primaires, dont 504 sont équipées de cantines scolaires. Théoriquement, plus de 80% des écoles primaires de la wilaya de Béjaïa sont pourvues de cantines. Des efforts ont été fournis cette année, avec l'ouverture de huit nouvelles cantines. Les responsables de la direction de l'éducation ont tenté de renforcer au mieux la demi-pension dans toutes les écoles, afin de pouvoir y restaurer tous les enfants nécessiteux. Des options ont été même retenues, afin de généraliser l'offre de restauration aux élèves, notamment la possibilité de fonder une structure afférente à un carrefour d'écoles, principalement dans les régions rurales.

C'est dans ce sens que les lycées ou les établissements qui possèdent les capacités d'accueil pour assumer cette fonction en direction du plus grand nombre en seront les titulaires. Force est de constater que de nombreux problèmes subsistent encore dans certaines cantines, en raison d'un autre problème qui surgit chaque année entre les Assemblées populaires communales et les fournisseurs. Ces derniers détiennent encore des créances non encore honorées par les communes. Pour ce qui de la qualité des menus, la même source a indiqué que «les repas répondent aux normes caloriques exigées». Il n'empêche que ce dernier a soulevé le problème lié au manque de personnel qualifié exerçant au sein des cuisines, lequel représente une contrainte afin d'améliorer la qualité. Dans ce sens, le recrutement des stagiaires de la formation professionnelle est préconisé, à l'image des restaurants universitaires qui ont déjà absorbé les promotions sortantes des années précédentes.

Bien que préparée depuis le mois de juillet, la présente rentrée scolaire présente encore des lacunes. Au mois de juillet dernier, le wali avait instruit les responsable concernés d'accélérer le raccordement des nouvelles structures à tous les réseaux avant leur mise en service, de formuler les besoins et de prendre en charge le transport scolaire, avant la date de la rentrée, et la disponibilité des cantines pour servir des repas chauds dans toutes les structures éducatives. Serait-ce l'histoire d'un simple retard à combler? Les jours à venir nous le diront.