La guerre déclenchée contre le trafic de drogue se poursuit. Dans la dernière offensive qu'ils ont lancée, les éléments de la brigade d'investigation de la Gendarmerie nationale d'Oran ont démantelé un réseau spécialisé dans le trafic de psychotropes; ce dernier est composé de trois éléments. La même opération s'est soldée par la saisie de 5 427 comprimés psychotropes, a-t-on appris samedi dernier auprès de la cellule de communication du groupement territorial de ce corps de sécurité. Le capitaine Mehiaoui Mnaouar, responsable de la communication du groupement, a indiqué, lors d'un point de presse, que l'opération est intervenue suite à des informations selon lesquelles un groupe organisé tentait d'acheminer une quantité de psychotropes sur le territoire de compétence de la wilaya. À cet effet, les services de la Gendarmerie nationale ont mis en place un plan pour démanteler ce réseau. Les investigations ont permis d'identifier et d'arrêter trois individus. Une quantité de 5 427 comprimés de psychotropes, un montant de 1,590 million de DA et deux véhicules ont été saisis. Les mis en cause seront présentés devant la justice après l'achèvement des investigations, a-t-on indiqué de même source. Au mois de juin dernier, des pêcheurs avaient signalé des sacs suspects qui flottaient au large du port algérien. Des sacs noirs et gris, attachés par des cordes, avaient attiré l'attention des pêcheurs. Les garde-côtes algériens ont saisi près de 500 kilos de cocaïne, découverts par des pêcheurs au large du port d'Oran, dans le nord-ouest du pays. Les garde-côtes du commandement des Forces navales ont déjoué, le 26 juin dernier, une tentative d'introduction d'une énorme quantité de cocaïne destinée à l'inondation de notre pays par ces poisons et drogues», a, rappelons-le, précisé le communiqué du ministère de la Défense nationale, expliquant que «des pécheurs locaux ont signalé la présence de sacs suspects qui flottaient», avant que des unités des garde-côtes ne soient dépêchées sur les lieux, à six mille marins (11 km) au nord-ouest du cap Carbon, à Oran». Les garde-côtes ont, ensuite, repêché 490,05 kilos de cocaïne, répartis en 442 plaquettes. Une enquête a été ouverte sur le champ. Il s'agit de la plus importante saisie de cocaïne depuis la découverte, en 2018, de 701 kilos à l'intérieur d'un bateau en provenance du Brésil et transportant de la viande congelée». Le 25 juin, l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie avait fait état de la saisie de plus de 25 tonnes de résine de cannabis, au cours des quatre premiers mois de l'année, pour 5,5 kilos de cocaïne.