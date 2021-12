La Section ordinale régionale des pharmaciens d'Alger a organisé, le 1er décembre dernier, à l'hôtel El Aurassi, la 1ère Journée de la pharmacie sous le thème: «Avenir des métiers de la pharmacie: nouveaux défis de l'exercice».

Sous le parrainage du ministre de la Santé, et du ministre de l'Industrie pharmaceutique, cette journée a porté sur l'évolution des métiers de la pharmacie en Algérie, ainsi que sur les nouveaux aspects réglementaires de la profession.

Avec pas moins de

500 participants et invités, exerçant dans les différentes catégories de métiers de la pharmacie, cette rencontre vise à permettre aux participants d'échanger sur des enjeux et des objectifs importants du secteur, tels que la modernisation et le développement des ser-vices de pharmacie hospitalière; la nouvelle loi sur la santé concernant la biologie médicale et les décrets d'application y afférents, l'évolution de la réglementation de l'industrie pharmaceutique pour soutenir les changements et la croissance de ce secteur, les implications de la création de la première Faculté de pharmacie d'Alger, la pharmacie d'officine et les nouveaux métiers.

Par ailleurs, le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (Cnop), le docteur Metttioui et les membres du comité ont également abordé une thématique importante du secteur: l'utilisation des psychotropes en officine et en environnement hospitalier.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement algérien pour la mise en place d'un cadre réglementaire adapté, notamment sur le volet de la biologie médicale, en particulier à travers la nouvelle loi sur la santé et la préparation des décrets d'application y afférents. La 1ère Journée de la pharmacie a regroupé près de 20 intervenants et a accueilli 18 des principaux acteurs industriels pharmaceutiques nationaux et des sociétés multinationales, en Algérie.