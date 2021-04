La délégation de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) à Annaba a fait état, hier, du dépôt de 43 listes de candidatures à l'élection législative du 12 juin prochain. Selon le responsable local de l'Anie, les 43 listes de candidatures ont été déposées par 430 candidats, dont 28 listes indépendantes. Ce panel de candidats sous la joute de partis politiques ou une volonté indépendante de vouloir décrocher une place dans l'hémicycle, sur les sept sièges parlementaires de la wilaya d'Annaba, n'a pas laissé pour autant, indifférents les habitants de la wilaya d'Annaba. Cette wilaya où, la folle course vers l'Assemblée populaire nationale, fait courir plus d'un, notamment parmi les candidats libres pour la collecte des signatures. À tel point que se sont demandés plusieurs citoyens, si, réellement ces candidatures sont motivées par la volonté de servir vraiment leurs électeurs, une fois injectées dans l'un des sièges convoités? Si les intentions sont bonnes pour certains, pour d'autres le doute est maître, notamment lorsqu'on prête ouïe à la base citoyenne. Composé essentiellement d'un électorat pas dupe, ce dernier mise beaucoup sur le tamis pour filtrer les listes de candidats libres surtout. Pour un grand nombre de citoyens apostrophés sur certaines les listes indépendantes, la divergence des opinions n'a pas eu de place. Certaines listes de candidats indépendants et des partis politiques ont été vivement critiquées.