Les prémices de l'embellie financière se font sentir dans la wilaya d'Annaba, où plusieurs secteurs en ont déjà bénéficié. Il s'agit du secteur des ressources en eau, entre autres, qui vient de bénéficier d'une enveloppe financière de 40 milliards de dinars. C'est ce qu'a révélé, hier, le wali d'Annaba, Djamel Eddine Berrimi, lors de sa visite de travail et d'inspection à ce secteur. Une somme débloquée à la faveur de plusieurs projets relevant de ce secteur névralgique qui enregistre un déficit à plusieurs niveaux, notamment l'amélioration de l'alimentation en eau potable et l'assainissement. Selon le premier responsable de la wilaya, plusieurs projets, dont certains sont déjà en cours, vont devoir, avec cette enveloppe, venir à bout des besoins de ce secteur. Dans la foulée, le chef de l'exécutif a souligné que les préoccupations citoyennes, notamment en matière d'eau, présentent une priorité pour son département. Il est à noter que, depuis plusieurs mois, le secteur des ressources en eau, dans la wilaya d'Annaba, enregistre une relative, pour ne pas dire une nette, amélioration, notamment en ce qui concerne, l'amélioration de l'alimentation des ménages en eau, la lutte contre les points noirs entre autres. Le commis de l'Etat s'est enquis de l'avancement des travaux d'achèvement du barrage écrêteur de Bouhdid. Un projet présenté comme l'une des solutions pour protéger la wilaya d'Annaba des dangers des inondations. Affichant une cadence satisfaisante, l'ouvrage devrait être réceptionné au deuxième semestre de 2023. Un budget de 3,8 milliards de dinars a été alloué pour ce projet, qui va abriter des activités de loisirs sur la thématique de l'eau et de l'environnement, notamment avec les aménagements de la cuvette et des bords de l'ouvrage, favorisant des activités récréatives, dans le respect du site et de l'environnement.