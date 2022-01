Le Centre régional de lutte contre le trafic narcotique d'El Hadjar, couvrant 17 wilayas de la région est du pays, continue de serrer l'étau autour des réseaux et des dealers spécialisés dans le trafic narcotique sous toutes ses formes. Dans le cadre de la lutte contre le fléau des stupéfiants et des substances psychotropes, les services du centre ont réussi, au cours de l'année 2021, à démanteler 28 réseaux criminels spécialisés dans le trafic des narcotiques et des substances psychotropes, a rapporté un bilan émanant de la sûreté de wilaya d'Annaba. Selon le document, les ramifications de ces réseaux s'étendent sur plusieurs wilayas de l'est du pays. Aux termes de ce bilan, les chiffres indiqués font état de l'implication de 99 personnes. Les opérations ont donné lieu à la saisie de plus de 4,25 quintaux de stupéfiants, 41 200 comprimés hallucinogènes et 2, 208 kilogrammes de cocaïne. Tous les mis en cause ont été soumis aux mesures judiciaires et légales, en coordination avec les procureurs de la République des différentes circonscriptions de compétence, a conclu le document. Par ailleurs, les éléments du 15ème arrondissement, à Annaba, viennent de mettre fin aux agissements d'une bande de casseurs. Ces derniers ont, à leur actif, des opérations de vols par effraction, ciblant notamment des locaux commerciaux et des chantiers de réalisations de divers projets. Composée de trois individus la bande a été déférée par-devant le juge d'instruction, relevant du tribunal de la circonscription de compétence, qui a décidé de leur mise en détention.