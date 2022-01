Conformément à la nouvelle loi14-21 concernant l'exploitation illégale des parkings, datant du 28 décembre 2021, selon l'article 386 du Code pénal, quatre personnes âgées de 26 à 34 ans ont été présentées par-devant le représentant du ministère public, a indiqué un communiqué de la sûreté de la wilaya de Constantine transmis, hier, à notre rédaction. Les mis en cause, comme précisé, exploitaient à leur profit, en échange d'une somme d'argent, des voies publiques illégalement. Les arrestations, explique encore le communiqué se sont basées sur des plaintes, pour la première affaire, de citoyens qui ont fait objet de chantage. La plainte des victimes a été aussitôt prise en charge, pour que le mis en cause soit arrêté et déféré devant la justice le 11 janvier 2022.

C'est au courant de ce même jour qu'un autre mis en cause, démasqué par des caméras de surveillance, sera arrêté par la BRI. Les deux autres l'ont été suite à des dénonciations parvenues à la sûreté de la wilaya via le numéro vert 15-48. Néanmoins, ce phénomène est toujours d'actualité. Des jeunes, sans autorisation s'approprient des voies et des lieux publics pour faire du chantage aux automobilistes. Ceux qui refusent de répondre à cette extorsion de fonds finissent par être victimes d'agressions, voire pour certains, perdre la vie. Les parkings sauvages regorgent dans toutes les communes de Constantine, comme partout dans les villes du pays. En effet, en dépit des lois promulguées et des opérations menées par les services de sécurité pour tenter d'éradiquer ce phénomène, la situation n'a pu être redressée, pour ne pas dire a empiré et les citoyens ne savent plus à quel saint se vouer.

Souvent passifs pour éviter des problèmes, ils cèdent, mais tant pis pour ceux qui ne capitulent pas devant ces marchands notoires, d'où justement cette nouvelle loi. À ce propos, il est judicieux de rappeler que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a présenté en novembre 2021, devant les membres de la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN), un exposé sur le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance portant Code pénal. Ce projet de loi renferme particulièrement «la criminalisation de l'exploitation illégale de la voie publique, comme les parkings (sauvages), en contrepartie et sans autorisation administrative, avec une peine de prison de 6 mois à 2 ans et à une amende de 25 000 à 200 000 DA».

Dans son exposé, avait rapporté L'Expression le 9 novembre de la même année, le ministre a souligné que ce projet vise «son adaptation à la nouvelle conception de l'échelle des peines durcies, dont celles relatives à certains crimes dangereux» et de souligner que le «projet propose la criminalisation d'actes très répandus dans la société et le renforcement des peines prévues pour certains crimes». Ainsi, avec l'application, désormais, de cette nouvelle loi, fini les parkings sauvages et l'extorsion d'argent des pauvres citoyens.