Poursuivant leurs efforts afin de satisfaire la demande des postulants aux logements, toutes formules confondues, les autorités locales de la wilaya d'Annaba ont délivré jeudi, 4 521 unités Aadl et des logements sociaux. Répartis à travers plusieurs pôles urbains, ces logis viennent, d'une part, mettre fin au calvaire des demandeurs de logements, et, d'autre part, éradiquer la précarité dans la wilaya.

Ainsi, lors d'une cérémonie festive, des affectations et de clés de 3 335 unités Aadl (Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement), ont été remises à leurs bénéficiaires, à El Gantra et El Kalitoussa. Dans le même contexte, 1 186 logements LPL (logements publics locatifs) ont été remis à leurs bénéficiaires à Oued El Aneb, Ain El Berda et Sidi Amar. Au titre de cette cérémonie, Djamel Eddine Berrimi, le wali, a procédé à la mise en service, au niveau du nouveau pôle urbain d'El Gantra, du réseau de gaz. Le responsable a vérifié de lui-même «l'opérationnalité» de l'alimentation.

Une manière de s'assurer et sans le dire ouvertement, que les nouveaux occupants n'auront pas à souffrir du défaut de raccordement au réseau de gaz, d'électricité ou encore d'eau potable. S'exprimant dans un point de presse, le chef de l'exécutif a fait savoir que «du 5 Juillet à ce jour, pas moins de 15 000 unités de logements, toutes formules confondues, ont été distribuées». Il n'a pas omis de mettre en relief les défis relevés dans ce domaine, en un temps record, où l'on est parvenu à réaliser les projets de logements.

Il a également précisé que ces gîtes, ainsi que leurs travaux d'aménagement extérieur, leur raccordement aux différents réseaux d'électricité, de gaz et d'eau potable, ont été réceptionnés en un temps record. Il a fait savoir, dans ce contexte, que ces secteurs urbains ont été dotés d'équipements publics nécessaires, devant assurer le quotidien des habitants et surtout leur procurer un cadre de vie adéquat.