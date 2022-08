De Souk Ahras à Sétif en passant par El Tarf, Guelma et Skikda, la catastrophe est énorme, la douleur immense. Dépassant par endroits les deux mètres et poussées par les vents violents, les flammes gigantesques des incendies se sont propagées jusqu'aux zones urbaines. Si, dans certaines wilayas, les incendies étaient violents, dans d'autres, ils étaient meurtriers, faisant au moins 37 morts et 183 blessés. En détail, la wilaya d'El Tarf a été la plus meurtrie avec 30 décès devant Souk Ahras (5) et Sétif (2). À El Tarf, les victimes, dont des enfants, ont été surprises aux parc d'attractions de Brabtya, tandis que d'autres avec leurs familles ont été prises au piège dans un autobus près du parc zoologique, occasionnant huit morts dont des enfants.

Devant cette catastrophe, six experts de l'Institut national de criminologie de Bouchaoui et 10 de la police scientifique de Constantine se sont déplacés à El Tarf, dans le but d'identifier les corps calcinés des victimes. Jusqu'à la mise sous presse, seules 18 victimes ont été identifiées pendant que l'opération se poursuit pour 15 autres. Des morts enterrés dans la douleur et la tristesse.

Outre les pertes humaines, 118 foyers d'incendies ont été enregistrés dans 21 wilayas de l'est du pays et ont ravagé près de 1 800 hectares de broussailles et quelque 800 hectares de couvert forestier, notamment dans les wilayas de Tipaza, Sétif, Jijel, Skikda, Souk Ahras et El Tarf. Ces sinistres n'ont pas été sans conséquences sur la faune, dont plusieurs têtes de bétail, du cheptel, des ruches, des arbres fruitiers, des oliviers notamment ont été la proie des flammes. Devant l'ampleur de la catastrophe, l'État a mobilisé, dès les premiers incendies, tous les moyens matériels et humains disponibles pour les circonscrire et prendre en charge les sinistrés. Le colonel Achour, sous-directeur des statistiques et de l'information à la direction générale de la PC, a déclaré que tous les incendies avaient été éteints, grâce au contrôle complet des 73 foyers au cours des dernières 24 heures.

Le même responsable a ajouté qu' «aujourd'hui, à 4h du matin, tous les incendies étaient maîtrisés». Le haut commandement de l'ANP, quant à lui, a mobilisé des hélicoptères relevant des forces aériennes, notamment dans certaines régions inaccessibles, en raison de leurs reliefs.