Trois narcotrafiquants ont été neutralisés et 35 kg de drogue saisis à Annaba par les forces de police relevant du service régional de lutte contre le trafic de drogue d'El Hadjar, a indiqué, hier, un communiqué émanant de la sûreté de wilaya d'Annaba. Ce coup de filet a abouti à l'arrestation des mis en cause en possession de cette quantité de drogue en flagrant délit et prête à être commercialisée, a précisé ledit document dont nous détenons une copie. Les éléments du Centre régional de lutte contre le trafic de stupéfiants d'El Hadjar ont par ailleurs saisi, lors de cette opération, un véhicule touristique utilisé dans le transport de la drogue et cinq téléphones portables, a ajouté la même source. L'opération est survenue à l'issue d'informations faisant état de l'activité criminelle du réseau. Ayant fait l'objet d'une minutieuse investigation et surveillance, les narcotrafiquants ont fini par tomber dans le filet des limiers du Centre régional de lutte contre le trafic de stupéfiants d'El Hadjar.

Âgés entre 30 et 44 ans, les mis en cause dans ce trafic narcotique, ont été soumis aux mesures d'usage puis déférés par-devant le juge d'instruction de la circonscription de compétence, qui a ordonné leur placement en détention, pour association de malfaiteurs, détention, transport et commercialisation de drogue, a-t-on conclu.