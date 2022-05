La zone d'activité de la commune de Makouda vient de se voir attribuer une enveloppe financière de 34 milliards de centimes pour couvrir les frais des travaux de sa viabilisation. Cette zone a longtemps attendu au point d'être oubliée par les opérateurs économiques.

Pourtant, son rôle est primordial pour l'activité économique locale et, pourquoi pas, nationale. Elle pourra, ainsi, dans quelques mois, recevoir des investisseurs, d'autant plus que sa situation géographique est idéale de par sa proximité du littoral, du chef-lieu de wilaya et limitrophe de la wilaya de Boumerdès. Autant d'atouts qui peuvent en faire l'épicentre de l'activité économique. Avec cet apport financier, les responsables du projet n'ont plus d'arguments afin de justifier un quelconque retard dans les travaux de viabilisation, qui nécessite, en effet, des routes à même de constituer des voies à la hauteur de l'activité économique. Parallèlement aux routes, les investisseurs ont aussi besoin d'électricité et de gaz. Deux services largement à la portée de la commune de Makouda traversée par un dense réseau de raccordement à ces deux énergies essentielles pour l'activité économique.

En fait, des connaisseurs signalent une profusion de zones d'activité à travers de nombreuses communes. Une caractéristique, expliquent-ils, qui ne signifie pas automatiquement une activité économique florissante. Ces derniers préconisent de bien viabiliser une dizaine de zones et d'en faire des pôles économiques locaux.

La méthode pourrait épargner aux communes l'épineux problème de viabilisation. Bien réparties, ces zones permettraient, ainsi, de résorber la main-d'oeuvre présente à chaque versant de la wilaya. Cela pourrait également faire évoluer la cadence de viabilisation, en concentrant les moyens sur ces secteurs, qui ne souf-frent pas des problèmes relatifs aux oppositions.

En réalité, la démarche aurait pu éviter les retards lors de l'attribution des assiettes foncières, dans le lancement des projets et, par voie de conséquence, de la dynamisation de l'activité économique, d'autant que de nombreuses zones d'activité attendent d'être viabilisées depuis le début des années 80.

Quatre décades plus tard, elles attendent encore les mêmes moyens qui leur permettraient d'attirer les investisseurs qui choisissent, quand il est possible, des lieux plus proches des grands centres urbains, des ports et des voies ferrées et des routes.

Des atouts que toutes ces zones n'ont pas. Enfin, il y a lieu de noter que l'activité économique dépend également de la vocation de chaque région, ce qui rend le choix des projets crucial pour le développement local.