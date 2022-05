L'hécatombe continue hélas sur nos routes. En effet pas moins de «Trente et un décès et 1 511 blessés» est le lourd bilan enregistré dans des accidents de la circulation survenus à travers des wilayas du pays en une semaine à peine durant la période allant du 15 au 21 mai en cours, a indiqué, hier, un communiqué de la direction générale de la Protection civile (Dgpc). Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'Alger où quatre personnes ont trouvé la mort sur les lieux mêmes de l'accident, alors que 115 autres individus ont été blessés, relève-t-on dans le même communiqué. Les victimes de ces regrettables accidents ont été prises en charge sur place avant d'être immédiatement évacuées vers les structures hospitalières proches des lieux des sinistres. Les services de secours de la Protection civile (PC) ont également effectué, durant la même période, 1 410 interventions pour procéder à l'extinction de 925 incendies urbains, industriels et divers autres, dont les plus importants ont été enregistrés au niveau de la wilaya d'Alger qui ont nécessité pas moins de 93 interventions pour l'extinction de 68 incendies, précise la même source. Sur le registre des opérations diverses, il est indiqué que les services de la Protection civile ont effectué 6 529 interventions durant la même période pour l'exécution de 5 450 opérations d'assistance à personne en danger, ainsi que le sauvetage de 530 personnes, note encore le communiqué

