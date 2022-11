Le mois de novembre, mois de sensibilisation au cancer de la prostate, a été cette année caractérisé par une période de sensibilisation au cancer du poumon. Ainsi, le MSD Algérie (Merck Sharp and Dohme) a organisé, hier, dimanche une journée de sensibilisation et d’information sur le cancer du poumon destinée aux journalistes spécialisés dans les informations sur la santé.Cette mission d’information est dévolue à ces journalistes spécialisés afin de renforcer leurs connaissances autour de cette pathologie et par-là souligner le rôle que pourraient jouer les médias pour renforcer la communication et enfin encourager à sa détection précoce. En nette progression dans le monde et en Algérie, le cancer a enregistré 47 057 nouveaux cas dont 3 076 cas de cancer de poumon durant la seule année 2019 selon le dernier registre national des cancers, avec un taux d’incidence de 16,2/100000 habitants. Il s’agit là d’un sérieux problème de santé et un lourd fardeau pour le système de santé et l’équilibre des caisses de sécurité sociale. Selon des chiffres de Globocan 2020, ce genre de cancer est des plus meurtriers des cancers en Algérie. Son premier facteur de risque est le tabagisme et occupe la deuxième position après celui du sein. Il est prévu une augmentation du nombre de cas estimé à 4450 nouveaux cas en 2025, ce qui amène les spécialistes à souligner l’importance d’un programme de prévention à travers des actions de lutte contre le tabagisme bien sûr mais aussi contre le tabagisme passif.Les taux de survie à ce cancer sont toutefois de plus en plus importants grâce à de nombreux progrès dans le traitement de ce cancer et plusieurs options sont disponibles, de la chirurgie à l’immunothérapie, assure-t-on. Présente en Algérie depuis une vingtaine d’années, MSD-Algérie est la filiale de la société américaine « Merk et Co Inc, Rahway, NJ/USA » qui est un laboratoire bio-pharmaceutique leader dans le monde. MSD apporte aux patients et aux professionnels de santé, une offre de santé globale et innovante composée à la fois de médicaments principalement en oncologie, vaccinologie et infectiologie.

Par ailleurs, il est à signaler que la L’ « Association CPM El Amel », organise, aujourd’hui, une Journée de formation au profit des médecins spécialistes et généralistes sous le thème « Médecins face aux cancers du poumon et de la prostate ».

Lors de cette journée, organisée à l’occasion de « Novembre, mois de lutte contre le cancer de la prostate et du poumon », les thèmes de la prévention, de la prise en charge ainsi que les symptômes et les traitements seront étudiés et discutés par des professionnels de la santé afin d’apporter les meilleures réponses aux patients.