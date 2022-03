Les saisies se succèdent. Le contrôle se durcit. Lors de leur dernière opération, les services de police de la 13e sûreté urbaine, en collaboration avec les services commerciaux, des représentants municipaux d'hygiène et de l'environnement, viennent de saisir près de trois quintaux de viande avariée, impropre à la consommation.

Cette opération s'est également soldée par la saisie de près de deux quintaux de produits alimentaires périmés. Il s'agit du beurre. Une information qui semble anodine, du fait que ces institutions n'ont fait qu'accomplir leur mission. Force est de constater qu'elle ne représente que la partie émergée de l'iceberg tant, ces derniers mois, les saisies sont devenues récurrentes.

En somme, une réactualisation du contrôle des commerces conformément à la réglementation. Une action conjuguée à la participation active de la société civile et des organisations de protection du consommateur et de la santé publique. Auparavant, le marché local échappait à tout contrôle. Outre la peur des contrôleurs, qui font très souvent l'objet de menaces et de représailles, la corruption a pignon sur rue.

Les choses semblent changer. Ces contrôleurs, représentant plusieurs directions jouent pleinement leur rôle en resserrant, de jour en jour, l'étau sur ce commerce laissé à l'abandon, caractérisé par l'anarchie et la confusion totale, à telle enseigne que le consommateur est réduit à un tube digestif engloutissant tout produit dont la provenance est (très) souvent inconnue. Faisant son bilan en ce début d'année, la commission d'hygiène de la commune d'Oran a fait de ses sorties, qui ont été sanctionnées par la saisie de 2,7 tonnes de différents viandes impropres à la consommation, la destruction de 7 tonnes de produits alimentaires avariés, la proposition de fermetures de 18 commerces, avec dépôt de plainte et plus d'une vingtaine de mises en demeure adressées contre des commerçants «véreux», en plus du contrôle de 40 espaces commerciaux, des unités de fabrication de produits alimentaires à base des produits laitiers comme le fromage, des boucheries, des abattoirs, des commerces d'alimentation générale, des restaurants ainsi que des boulangeries et des pâtisseries. Fini le laisser-aller et le laxisme.

La moindre lacune relevée, indique-t-on au niveau de la commission de la santé, de l'hygiène et de la protection du consommateur de la commune d'Oran, est synonyme de poursuites judiciaires, précédée de la saisie de produits suspects.

L''hygiène, la chaîne du froid et les conditions de stockage, la qualité du produit proposé à la vente, la facturation, la vente concomitante, le stockage à des fins de spéculation ou toute autre infraction, constituent le sujet principal des enquêtes des membres de la commission mixte mise en place. «Un homme averti en vaut deux», dit le dicton, d'autant que «ces sorties répressives ont été précédées par des campagnes de sensibilisation exhortant les commerçants à se soumettre à la réglementation».