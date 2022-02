Comme il fallait s'y attendre, la décision d'attribuer une allocation chômage de l'ordre de 13 000 DA, annoncée il y a quelques jours par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a suscité un intérêt grandiose chez la catégorie des sans-emploi de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette dernière s'est en effet réjouie de cette mesure qui leur garantira une relative indépendance financière, en attendant de trouver un poste de travail fixe. Cet intérêt se reflète dans les affluences inhabituelles de centaines de jeunes filles et de jeunes gens aux différentes agences de l'Anem, réparties entre les différents chefs-lieux de daïras de la wilaya de Tizi Ouzou, et ce depuis l'annonce de cette mesure. Lors de la première journée du lancement de cette opération d'inscriptions jeudi dernier, pas moins de 3 100 sans-emploi résidant dans la wilaya se sont inscrits, d'après les informations livrées par un responsable de l'Anem. Ce dernier a rappelé que l'étape en question s'effectue sur la plate-forme numérique de cette agence et les informations fournies par les postulants à cette allocation chômage seront transmis et traitées au niveau central à Alger. Tout candidat remplissant les conditions pourra bénéficier de cette allocation qui sera versée via les CCP des chômeurs le 28 de chaque mois et ce jusqu'à ce que les personnes concernées bénéficient d'un poste de travail. Il y a lieu de rappeler que la tranche d'âge concernée par l'allocation chômage est comprise entre 19 et 40 ans. Le même responsable à l'Anem de Tizi Ouzou a invité les postulants à ne pas paniquer, car l'opération des inscriptions se poursuivra encore dans les prochains jours et tout le monde aura le temps de s'inscrire, à travers la plate-forme numérique. Les services de l'Anem travailleront d'arrache-pied de 8h à 18 heures même durant les samedis, afin de prendre en charge le plus vite possible toutes les demandes exprimées. Il faut rappeler que 41 000 sans emploi sont actuellement inscrits au niveau de l'Anem de Tizi Ouzou et sur ce nombre, pas moins de 28 000 chômeurs remplissent les critères leur permettant d'ouvrir droit à l'allocation chômage. Dans le même sillage, il y a lieu de préciser qu'un total de 4 300 employés contractuels, exerçant notamment dans les collectivités locales (Assemblées populaires communales) et dans les établissements scolaires, qui étaient affiliés à la direction de wilaya de l'action sociale seront transférés à l'Anem, où ils bénéficieront désormais de contrats à durée indéterminée. Il s'agit d'employés exerçant cinq heures par jour et bénéficiant d'une indemnité mensuelle de 11 000 DA dans le cadre du dispositif en question. Quant aux enseignants contractuels exerçant depuis des années à titre provisoire et qui exigent ces derniers jours un statut de permanents, la décision de leur permanisation échoit au ministère de l'Éducation nationale, et ce, en fonction de la disponibilité de nouveaux postes budgétaires.