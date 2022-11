On ne peut qualifier le dernier bilan des accidents de la circulation routière que de pure «folie». En effet en l'espace de sept jours, du 23 au 29 octobre dernier, pas moins de 29 personnes ont trouvé la mort et 1 437 autres ont été blessées dans 1 310 accidents survenus à travers différentes régions du pays. Un chiffre insensé et regrettable.! Voilà un nombre «fou» qui autorise plusieurs questionnements. Est-ce la faute uniquement aux usagers, la qualité des leçons de conduite qui laisse à désirer, l'état des voies de circulation souvent défectueuses, il faut le dire, ou, hélas, le non-respect des règles de conduite ou des signalisations routières lesquelles font parfois défaut sur nos routes, n'en déplaise aux responsables de ces routes qui tuent? Selon le bilan rendu public hier, par la Protection civile, il a été enregistré au niveau de la seule wilaya de M'sila, trois décès et 47 blessés suite à 30 accidents. 30 accidents dans une «petite» wilaya, c'est trop!

L'insécurité routière s'est aggravée durant ces dernières années, en raison notamment de la congestion des routes et de la croissance du parc automobile qui dépasse les huit millions de véhicules. Le coût économique des accidents de la route représente 1,4% du produit national brut (PNB) du pays, a relevé récemment le ministère des Transports. L'instauration du permis à points dans nombre de pays ne l'est pas, hélas, encore chez-nous pour cause d'insuffisance de données informatiques relatives à tous les paramètres du secteur (permis, véhicules, routes...).

Selon de précédentes projections établies par l'OMS, entre 2000 et 2020 les décès dus aux accidents de la circulation routière devaient diminuer d'environ 30% dans les pays à haut revenu, mais augmenter notablement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, si des mesures appropriées ne sont pas prises d'urgence. Il faut savoir que les accidents de la circulation représentent, depuis 2020, la troisième principale cause mondiale de mortalité. À l'origine de ce cycle infernal d'ascension des accidents et des victimes de la route que connaît notre pays, le facteur humain est incriminé dans 95,47% des cas. L'état du véhicule, celui de la route et son environnement, partagent le reste, en tant qu'autres facteurs «accidentogènes».