Lundi dernier, il y avait un gros mouvement humain, rare au tribunal de Hussein Dey (cour d'Alger), au second étage de la bâtisse où des policiers en tenue et en civil escortaient des suspects arrêtés dans la nuit de dimanche lors du passage du bus où les héros de Doha avaient pris place pour rendre le salut aux milliers de fans, venus en nombre et bruyants comme jamais le Caroubier n'en avait connu depuis 2019 lors du retour triomphal des «Verts» du Caire (Egypte), nouveaux et fiers champions d'Afrique! Les supposés voleurs à l'arraché, ont été pris en flagrant délit de méfait, car, outre les éléments de la Dgsn, se trouvaient parmi le service d'ordre, les militaires de la Gendarmerie nationale, doublés par les jeunes et athlétiques agents de la direction de la sécurité intérieure, qui ont fait preuve comme toujours d'une vigilance accrue et musclée! Malgré cela, des méfaits ont eu lieu par les jeunes délinquants de la région d'Alger, heureux de l'aubaine qui leur a ainsi été offerte, que cette occasion du défilé des lauréats de Doha (Qatar)! Nous n'avons pas pu avoir d'infos sur les activités des autres juridictions de la capitale, pendant ces festivités improvisées! «La justice est ainsi appelée à jouer le rôle qui est le sien, et heureusement, qu'il n'y a pas de fêtes nationales majeures, avant le 5 juillet 2022, fête où probablement il y aura une amnistie présidentielle!» Nous confie, un sourire au coin des lèvres, un officier de police, bête noire des «amnisties»!