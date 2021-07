Les services de la Protection civile de Béjaïa sont intervenus dans la nuit de mardi à mercredi pour évacuer pas moins de 25 étudiants blessés lors d'une bagarre qui a éclaté entre les résidents nationaux et étrangers.

Plus de deux tiers des blessés sont des étudiants algériens, indiquait, hier, une source hospitalière précisant que les «blessés ont «été touchés avec des armes blanches à la tête, au ventre et présentaient diverses entorses au bras et à la jambe. Un des étudiants se trouve encore à l'hôpital d'Amizour dans un état jugé «grave». Deux jeunes étudiants ont subi un choc avant de s'évanouir. Le reste des blessés est de nationalité tchadienne, malienne et nigérienne.

Les faits remontent à la nuit de mardi à mercredi, lorsque les étudiants des communautés étrangères avaient organisé une soirée musicale. Un étudiant importuné, qui a jugé cette soirée « agissante», la qualifiant de «tapage nocturne» en cette période d'examens de fin d'année, s'est présenté chez les organisateurs de la soirée, les invitant à y mettre fin. Ces derniers n'ont pas trouvé mieux que de l'agresser physiquement, le rouant de coups à plusieurs, raconte un témoin, précisant qu'il n'a eu de salut qu'à l'arrivée d'autres étudiants à son secours. S'ensuit alors une bagarre généralisée à coups d'armes blanches et de poings qui s'est poursuivie pendant plusieurs heures avec l'arrivée des renforts des autres campus. Il aura fallu beaucoup de temps pour ramener le calme. Un retour à la normale, qui n'a pas été sans conséquences sur la santé des étudiants des deux clans. Hier, un calme précaire régnait au sein du campus. De nombreux étudiantes et étudiants sont restés cloîtrés dans leurs chambres, de peur d'être agressés.

La tension peut remonter d'un moment à l'autre, nous indique un étudiant de la même Résidence, qui parle d'un «climat de peur sans précédent»

Cet incident a toutefois le mérite de mettre à nu les défaillances dans les différents campus de l'université de Béjaïa. «Lieu de consommation de boissons alcoolisées, de la drogue, les cités sont devenues des espaces où tout est permis, en raison d'un manque de sécurité flagrant et une complicité avérée de certains agents de sécurité», dénoncent certains étudiants.

Il reste à savoir si la soirée à l'origine de cette bataille rangée entre étudiants est autorisée et qui l'a autorisée, en cette période de recrudescence de la pandémie et une hausse inquiétante des cas de contaminations.

Il est utile de préciser que l'université de Béjaïa compte plus de 45 000 étudiants dont la grande majorité réside dans les dizaines de résidence implantées à Béjaïa-ville, El Kseur et Amizour.