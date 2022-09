Pas moins de 238 familles vivant dans des habitations précaires et insalubres à Es-Sénia (Oran) ont été relogées, hier, après acceptation de leurs recours, a-t-on appris auprès des services de l'Office de promotion et de gestion immobilière (Opgi). Ainsi, l'opération de relogement coïncidant avec la rentrée scolaire a permis à 184 familles du bidonville «Cumo» d'être transférées à leurs nouvelles habitations dans la cité 1.000 Logements de type public locatif, dans la commune de Bethioua, de même que 54 autres vivant dans un site d'habitat précaire de «Sbika» ont bénéficié de nouveaux appartements dans la cité des 3 000 Logements à Oued Tlélat, a-t-on souligné de même source. L'examen des dossiers par les services de la daïra d'Es-Sénia s'est soldé par l'acceptation de 238 recours formulés par les occupants des deux sites précaires, a-t-on indiqué. À rappeler l'attribution, au mois d'août dernier, de 903 logements publics locatifs dans la commune de Bethioua, réservés aux occupants de l'ex- Cumo et de 611 logements de même formule à Oued Tlélat à ceux du bidonville «Sbika».