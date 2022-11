«Celui qui compte sur son cheval n'a qu'à faire preuve de ses prouesses dans les plateaux géants de Mlata», dit la maxime oranaise, en référence au développement du secteur agricole et la nécessité de son exploitation. Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont opté pour une assistance des fellahs et agriculteurs de la région. Dans ce sillage, plus de 200 agriculteurs ont bénéficié d'autorisations de forage de puits pour l'irrigation dans la wilaya d'Oran. C'est ce qu'a indiqué, jeudi le directeur des services agricoles, Rachid Rahmania. Il a ajouté que «ces autorisations ont été accordées après signature, par le wali d'Oran, d'un commun accord avec les directions des ressources en eau et des services agricoles», ajoutant que «l'opération se poursuit pour faciliter et simplifier les procédures d'octroi des permis de forage des puits». Il s'agit, en majorité, des agriculteurs de la commune de Misserghine, située à l'extrême ouest de la wilaya d'Oran. Cette localité, aux terres fertiles, est d'autant plus productrice qu'elle porte le titre de la commune leader dans son domaine, notamment la production, en grandes quantités, d'agrumes de qualité, les oranges dans toutes ses variétés, les citrons et les pamplemousses. Ces autorisations permettront l'extension de la superficie de production, notamment ce qui a trait aux agrumes. Selon les mêmes sources, «cette superficie sera de l'ordre de 1 200 hectares, alors que la production atteindra près de 100 000 quintaux à l'horizon 2024». En plus de ces autorisations, l'Etat a, simultanément, accordé «un soutien financier aux agriculteurs pour le fonçage des puits en profondeur et leur dotation en équipements, ainsi que la réalisation de bassins d'eau et la dotation des terres agricoles en matériel d'irrigation par aspersion en pivots d'irrigation ou encore au goutte-à-goutte», le but étant d'économiser de l'eau, augmenter la production et élargir les superficies, a fait observer ledit responsable. Selon la même source, «le nombre des bénéficiaires de ce soutien a dépassé les 250 agriculteurs», faisant savoir que «les services concernés sont disponibles pour répondre aux besoins en la matière». Actuellement, la superficie arrosée, dans la wilaya d'Oran, est égale à 11 200 ha dont 6.800 sont dédiés aux céréales. Cette surface s'étendra encore plus, à la faveur de l'achèvement du périmètre d'irrigation des grandes prairies et du gigantesque plateau de Mlata, situé au sud d'Oran. Cette superficie sera augmentée à pas moins de 6 200 ha, en plus de l'accroissement d'autres superficies agricoles, notamment dans les plateaux et les fermes d'Aïn El Türck.