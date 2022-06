Les Routes nationales de Béjaïa se singularisent chaque week-end par une présence massive de motocycles, à bord desquelles arrivent de partout des vacanciers. Souvent sans protection, ces motards versent dans la provocation au point de se rendre souvent coupables d'accidents mortels de la circulation. Certes, le phénomène n'est pas nouveau. Mais cette saison, il a pris de nouvelles proportions au point de provoquer l'ire des vacanciers. Ce qui a engendré une intervention répressive des éléments de la Gendarmerie nationale qui ont mené un véritable campagne avec au bout, des centaines de contrôles et de mises à la fourrière.

Une campagne entrant dans le cadre des activités de la lutte contre la délinquance routière, de la sécurisation des voies de communication et de la régulation de la circulation des motos. Une stratégie à même d'assurer la sécurité des citoyens et de dissuader les automobilistes, enfreignant les règles de bonne circulation au vu de l'afflux important de vacanciers vers la wilaya de Béjaïa, notamment pendant le week-end.

La campagne a ciblé particulièrement les motards et motocyclistes qui s'illustrent par une forte et intempestive présence sur la Route nationale n°09, reliant les wilayas de Sétif et Béjaïa, la R.N. 43, reliant Jijel à Béjaïa, la R.N. 26, reliant Bouira et Béjaïa, et la R. N.24, reliant Tizi Ouzou à Béjaïa.

Les chiffres des six premiers mois de l'année en cours démontrent que la majorité des accidents qui se sont produits sur ces axes routiers, a pour origine des manoeuvres dangereuses effectuées par ces motards qui s'exhibent inconséquemment par des exercices souvent fatals. «Des motos de différents types, ainsi que des bicyclettes, ont été impliqués dans un certain nombre d'accidents de la circulation», indique le communiqué de la Gendarmerie nationale pour expliquer «cette campagne de dissuasion des motards et de contrôle de l'étendue de leur engagement à l'application du Code de la route et du respect, notamment du port des équipements de protection individuelle et divers documents qui doivent être en possession des motocyclistes tels que permis de conduire, certificat d'aptitude à conduire un vélo, attestation d'assurance...etc.».

À l'issue de cette campagne, 20 motos ont été mises en fourrière. Plusieurs infractions liées au non-port du casque, au dispositif de freinage inefficace, à la non-présentation du permis de conduire et à la non-présentation d'une attestation d'assurance, ont été enregistrées. Cela en l'espace de 48 heures. Côté estivants et citoyens de villes côtières, cette campagne est jugée salutaire de part ce qu'elle peut induire.

Le bruit nocturne de ces engins dérange à plus d'un titre et c'est l'autre inconséquence de cette présence massive des motards à Béjaïa, plus particulièrement en été et durant les week-ends.