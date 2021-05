C'est parti pour la saison estivale 2021, celle-ci étant à quelques encablures. La station balnéaire d'Aïn El Türck se prépare activement. Les services de la daira viennent de consacrer un budget de 20 millions de dinars dédiés aux préparatifs de cette saison. Cette manne financière, destinée à l'aménagement des routes, de l'éclairage et autres travaux, sera répartie à parts égales aux communes côtières de la corniche ouest de la wilaya d'Oran. Il s'agit du chef-lieu, Aïn El Türck, Bousfer, abritant la Grande Plage, Bomo Plage, Bousfer Plage, et El Ançor domiciliant le somptueux site des Andalouses. Sur un autre registre, le département du tourisme, de l'artisanat et du travail familial, a mis l'accent sur l'accélération des préparatifs de la saison estivale prochaine d'autre part, le ministre a, au cours de la dernière visite qu'il a effectuée dans la wilaya d'Oran, exprimé sa satisfaction quant aux capacités d'accueil dont dispose la wilaya. Il a fait savoir que «les préparatifs de la saison estivale sont en cours et de manière ordinaire», signalant que les décisions concernant l'ouverture de la saison et d'établissements hôteliers est une décision souveraine qui sera examinée par les autorités supérieures». Il a estimé que les hôtels qu'il a inspectés dans la wilaya d'Oran «répondent aux normes internationales», indiquant que ce type d'établissements hôteliers donne une perception du tourisme intérieur et de la destination Algérie». Dans cette dernière visite qu'il a rendue à Oran, Mohamed Ali Boughazi s'est enquis des travaux de construction d'un hôtel cinq étoiles, dont l'état d'avancement est de 80%. Selon les explications fournies par ses gestionnaires, le projet compte un centre de 200 locaux commerciaux et un parc de jeux aquatiques qui fourniront, une fois entrés en exploitation, pas moins de 700 postes d'emploi directs. Le ministre a procédé à l'inauguration de 60 chambres et il a visité un hôtel s'apprêtant à l'ouverture en son sein d'une école de musique et d'une salle des expositions d'art et d'artisanat. Les responsables de l'hôtel ont affirmé qu'ils sont déterminés à persévérer dans la contribution à la promotion de la culture, surtout après le succès de leur projet, à savoir un premier théâtre privé. Mohamed Ali Boughazi s'est enquis du taux d'avancement des travaux du port de plaisance d'Aïn el Türck et a présidé l'ouverture d'une rencontre régionale des directeurs du secteur des wilayas côtières de l'Ouest, qui s'articule sur la préparation de la saison estivale. Les services du département du tourisme viennent d'annoncer «la réception de 40 établissements hôteliers d'une capacité d'accueil de 4.000 lits en attendant celle de 42 autres d'une capacité globale de 60.00 lits avant le lancement des Jeux méditerranéens 2022 dans la wilaya».