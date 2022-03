La démolition des constructions illégalement bâties se poursuit. Les responsables en charge de cette problématique font état de «la démolition de 19 constructions illicitement construites» dans les communes d'El Ançor et de Bousfer, communes rattachées à la daïra d'Aïn El Türck dans la wilaya d'Oran. L'opération a été menée par les services municipaux en collaboration avec les éléments de la Gendarmerie nationale, en présence des membres de l'Assemblée populaire communale, au niveau des sites de «Galiéna» et à la ferme Ghlamallah relevant de la commune d'El Ançor, a indiqué la même source, ajoutant que «ces habitations ont été dressées en violation totale de la loi sur l'urbanisme». Une opération entrant dans le cadre de la lutte contre le phénomène des constructions illicites et les agressions sur le foncier agricole.

Outre la démolition totale des bâtisses entièrement bâties, les servies municipaux élargissent ce front de bataille en attaquant «le mal à la racine». En effet, les services communaux indiquent avoir «lancé une autre opération portant sur le rasage des fondations de plusieurs constructions en chantier».

Ces dernières ont été érigées en infraction de la loi. «Cette opération d'éradication des constructions illicites, affectant l'image des villes, a mobilisé de nombreux travailleurs des services techniques des deux communes, renforcés par des travailleurs du parc, appuyés de gros matériels et engins», a-t-on indiqué signalant que «ces opérations de démolition des constructions illicites dans les communes d'El Ançor et de Bousfer se sont déroulées dans de bonnes conditions, sans enregistrer aucun incident».

Les services de la wilaya ont affirmé que «les opérations de démolition des constructions illicites, dans la daïra d'Aïn El Türck, se poursuivront jusqu'à leur éradication». Les constructions illicites, dénaturant la banlieue de la ville, relèvent désormais de l'ancienne histoire. C'est ce qu'indiquent les responsables de wilaya s'engageant à poursuivre ces actions jusqu'à redorer le blason de cette wilaya réputée pour constituer deux fiefs importants, le tourisme et l'agriculture.

Les habitations, érigées sans aucune autorisation, feront implacablement l'objet de rasage.Au début de l'année en cours, des constructions illicites en chantier ont été démolies par les services de l'APC d‘Es Senia. Ces maisons de fortune ont été bâties dans le lieudit Djaïder, près de la cité commandant Cherif Yahia. Cette opération a été décidée, suite à une sortie opérée par la nouvelle composante de l'Assemblée populaire communale, ayant eu à constater de visu l'étendue de ces bâtisses illicites, dressées sur les terrains appartenant à l'État. «La campagne d'éradication de ce genre de construction est lancée à travers toutes les communes de la wilaya», a-t-on indiqué.

La commune d'Es Senia a adopté son plan d'action mis en place par les services de la daïra. Ainsi, pas moins de 50 constructions et extensions illicites ont été détruites, en plus de l'opération de démolition de 20 habitations précaires construites près de la cité 2 000 Logements et le cimetière 5-Juillet à Aïn El Beïda.