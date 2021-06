Les éléments de la protection civile de la wilaya de Bejaia ont dû intervenir,hier matin, pour secourir les victimes d'un accident de la circulation survenu sur la route nationale numéro 26, au lieu dit El khroub, dans la commune de Fenaia-Ilmaten aux environs de 9 h du matin. Une collision entre un bus de transport de voyageurs et un véhicule léger a engendré la mort de deux personnes et la blessure de 17 autres.

L'axe routier qui sépare les villes d'El kseur et de Sidi Aich, fait souvent parler de lui en la matière. Encore plus que les autres routes de la wilaya, celui-ci s'invite régulièrement pour aggraver la situation macabre que vivent les routes de la wilaya de Bejaia, trop saturées et souvent objet de fermeture. Ce tronçon routier continue à être trop fréquenté, malgré l'ouverture d'un tronçon autoroutier sur la pénétrante, destinée justement à le soulager, mais en vain. Sinueux, présentant des pentes et des sommets de côte assez dangereux, l'axe El Kseur-Sidi Aich, dont le dédoublement est programmé depuis des années, a été encore hier le théâtre d'un drame qui a touché une équipe du corps médical. On dénombre 17 blessés dont sept mamans et deux enfants de sexe différent. Les routes de Béjaïa défrayent souvent la chronique. Lorsqu'elles ne sont pas le théâtre de protestations, elles deviennent des lieux macabres où des accidents se produisent avec au bout des morts et des deuils. Les mois de mars, avril, mai et maintenant juin auront été ceux des deuils et des mécontentements. Vétustes et surchargées par le transport routier de marchandises, les routes de Bejaia sont aussi les lieux ou se déverse la colère des citoyens, en faisant des endroits à risque. Le drame est que personne ne semble s'émouvoir de la situation, qui, avec le temps, a fini par achever pratiquement toute une économie. Avec la lenteur que prennent les projets palliatifs, comme la pénétrante autoroutière et le dédoublement de la voie ferrée, la situation n'est pas près de connaître une issue qui évitera davantage de drames. L'instruction du président de la république faite lors du dernier conseil des ministres concernant l'accélération des travaux de réalisation du méga projet de la pénétrante autoroutière, sonne comme une prise de conscience des autorités quant à l‘urgence de mettre fin à cette hécatombe. Qu'en sera-t-il à l'avenir? la question se vérifiera sur la terrain. Il faut rappeler que les projets de dédoublement de la voie ferrée et de la route nationale 26 traînent dramatiquement.

Si le premier vient à peine d'être lancé, le second n'est même pas d'actualité, bien qu'inscrit depuis des années.