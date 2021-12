La Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz naturel de la circonscription administrative d'Ali- Mendjeli relevant de la daïra d'El Khroub a enregistré entre les mois de janvier et novembre pas moins de 178 atteintes aux ouvrages gaziers. L'information a été affirmée, hier, par Ouahiba Takhrist, chargée de communication de la société. « Ces agressions ont privé 13 200 familles de gaz et causé de nombreux désagréments aux abonnés, en plus des dégradations de l'environnement et des perturbations dans la qualité et la continuité de service» atteste-t-elle. Selon ses propos «en novembre dernier, les cas d'agressions sur les ouvrages gaziers ont doublé comparé au même mois de l'année 2020». Dans ce contexte, elle a précisé que durant la même période «14 ouvrages gaziers ont fait l'objet d'agressions dans des zones relevant de la compétence de la Sadeg Ali-Mendjeli contre sept agressions enregistrées, durant la même période de l'année passée», ajoutant que «ces cas ont privé 900 familles de ce cette matière indispensable», notamment en cette période de froid. La chargée de la communication de la société a souligné, également, «qu'au nouveau pôle urbain des 4000 Logements dans la commune d'Aïn Abid, quatre agressions sur des ouvrages gaziers ont été enregistrées en deux jours» soulignant que ces agressions «ont été commises par des entreprises de travaux, alors que trois cas similaires ont été recensés à la circonscription administrative Ali-Mendjeli, deux dans la commune d'Ouled-Rahmoune et une agression sur ouvrage gazier dans la commune d'Ibn-Badis et la localité de Bounouara à El Khroub». La même responsable a estimé nécessaire de rappeler que «de vastes campagnes de sensibilisation sont périodiquement organisées par la Sadeg, à l'adresse aussi bien des entreprises de travaux publiques et privées que des citoyens pour prévenir des dangers liés aux agressions sur des réseaux souterrains et aériens du gaz et de l'électricité» tout en exhortant «les concernés à se rapprocher des services de la Sadeg pour toute information concernant les ouvrages gaziers et d'électricité». Lors de ces campagnes, on relève la mise en garde des entreprises contre les conséquences pouvant découler des agressions des réseaux gaziers et d'électricité. Des ouvrages protégés en vertu de l'arrêté interministériel du 14 juin 2011 fixant les limites, conditions et les modalités d'occupation du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d'électricité et de gaz. La chargée de la communication de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz naturel assure que celle-ci garantit aussi bien aux citoyens qu'aux entreprises «un accompagnement, lors des travaux, en les dotant des itinéraires des réseaux gaziers souterrains afin d'éviter tout désagrément ou dommages». Notons que des bandes de malfaiteurs qui s'adonnent à ce genre de dépassement, sans aucune conscience, causent des préjudices à l'entreprise et constituent un danger qui met en péril la vie des ouvriers sur les chantiers, mais aussi des citoyens. À noter que la société a fait savoir que «depuis janvier dernier, trois actes de vandalisme ont été commis par des inconnus, visant des installations relevant de la compétence de la Sadeg dont deux cas à la circonscription administrative Ali-Mendjeli et un troisième dans la commune d'Aïn Abid». Des actes irresponsables qui coûtent d'importantes enveloppes financières pour les réparations, outre la mise en danger des citoyens et des agents de la société. Les campagnes de sensibilisation, même si elles sont multiples, ne sont pas prises en considération par les malfaiteurs qui agissent outre les lois. Des mesures plus sévères doivent être adoptées pour stopper ces actes.