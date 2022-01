Les services de la Gendarmerie nationale, relevant du groupement de Béjaïa, ont saisi, récemment, une importante quantité de viande blanche destinée à l'écoulement sur le marché local. Cette affaire n'est pas la première du genre. Régulièrement, les services de sécurité, tous types confondus, tombent au cours de leurs activités routinières sur ce genre de produits, dont le contrôle relève en réalité des prérogatives de la direction du commerce et de la concurrence, qui si l'on considère les différentes saisies, devraient s'alerter.

Agissant suite à des informations qui leur parviennent de citoyens conscients sur le numéro vert, les gendarmes mettent souvent fin à des opérations frauduleuses. C'est ainsi que les unités du groupe régional de la Gendarmerie nationale de Béjaïa ont interagi à la fin de la semaine passée pour intercepter une quantité importante de poulet à bord de camions non conçus pour le transport de ce genre de produits. Ayant eu vent de la provenance de ces camions, les gendarmes dressent des points de contrôle sur les axes susceptibles d'être empruntés par les chauffeurs pour acheminer la marchandise en direction de la ville de Béjaïa. L'opération s'est soldée par l'interception de trois camions dont un seul était équipé du système de réfrigération. Conduits par trois personnes, âgées entre 24 et 34 ans et originaires de la wilaya de Béjaïa, ces camions transportaient 17,7 quintaux de viande blanche. Informés, les agents de répression des fraudes de la direction du commerce et un vétérinaire se sont dépêchés sur les lieux pour constater que les poulets étaient impropres à la consommation.

La marchandise a été remise aux services concernés pour sa destruction et un dossier juridique a été constitué à l'encontre des trois transporteurs, qui devront être traduits incessamment devant la juridiction compétente.

Cette saisie, loin d'être la première du genre, illustre à bien des égards les risques auxquels fait face le consommateur local. Outre la flambée des prix de produits de large consommation, le citoyen doit également faire face à leur mauvaise qualité. La revente des produits périmés, principalement dans les marchés, est légion.

Outre le poulet et autres viandes, les commerçants généralement informels proposent des produits laitiers, des confiseries..... à des prix concurrentiels qui attirent le consommateurs aux faibles revenus.

Sur ces espaces de ventes grouillant de monde, il est rare de voir des contrôleurs pour constater les dépassements, que n'importe qui peut vérifier de visu.

L'exemple de la vente du poulet non emballé démontre à lui seul ces méfaits, oeuvre de commerçants sans scrupules et faisant fi de la réglementation en vigueur.