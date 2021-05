Huit douaniers ont été suspendus de leurs fonctions à la suite de la disparition, des dépôts de cette institution, de 17 motos. L'information donnée par un quotidien arabophone et relayée par des sites électroniques, précise que ces suspensions ont été décidées à la fin d'une enquête lancée par le premier responsable de la direction régionale des douanes de Tébessa afin de déterminer les circonstances de la disparition mystérieuse de 17 vieilles motos des magasins de la douane. Les investigations, qui ont révélé la grande négligence de huit douaniers, ont permis également la récupération de 13 engins. Les mis en cause devront passer devant un conseil de discipline et faire l'objet d'autres sanctions.

Il est à rappeler qu'un nouveau directeur a été installé à la tête de la direction régionale des douanes de Tébessa, en avril dernier, en remplacement de son prédécesseur, suspendu et poursuivi en justice dans une affaire récente liée à de fausses déclarations d'une importante somme en monnaie étrangère estimée à plus de 3 millions d'euros.