Du kif à la cocaïne, en passant par les comprimés de psychotropes, la lutte contre le trafic des stupéfiants est sur plusieurs fronts. En lançant leur offensive, les policiers ne rentrent pas les mains vides.

La dernière en date remonte à la fin de la semaine. Elle a été sanctionnée par le démantèlement d'un grand réseau transfrontalier composé de 10 individus âgés entre 22 et 51 ans, dont deux repris de

justice.

L'opération a été couronnée par la saisie de 30 kg de kif traité, 14 865 comprimés hallucinogènes, la saisie de 82 millions de centimes, constituant les revenus de ce trafic, une somme d'argent en devise estimée à 7980 euros et quatre véhicules utilisés dans le cadre du transport de la drogue.

Le trafic de drogue est à son apogée ces derniers mois, atteignant les plus hauts niveaux. Il en est de même pour ses pourvoyeurs, qui se multiplient en grand nombre.

En effet, le ministère de la Défense nationale a, dans un récent bilan opérationnel, annoncé «l'arrestation de 25 barons de la drogue et la saisie de quantités importantes de stupéfiants». En 2021, les services en charge de la lutte contre les stupéfiants ont réussi à saisir 600 tonnes de kif traité provenant du Maroc, en plus de la saisie de 2364342 comprimés de psychotropes.

Les services de la Gendarmerie nationale ont arrêté 4885 personnes. Se développant dans les pays africains, le trafic de drogue constitue une menace réelle sur la sécurité et la santé publiques. Dans un récent rapport, l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie fait état de l'existence de gros producteurs de cannabis, ajoutant que «la conjonction de ces facteurs est favorable aux trafiquants de drogue», notamment chez ceux du voisins de l'Ouest, le Maroc».

Afin de faire face à ce phénomène, l'Algérie s'est dotée d'un arsenal juridique adéquat et conforme à ses obligations internationales et aux exigences politiques, économiques et sociales, mettant en place la loi relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic de drogues, la loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, celle relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, en plus du Code de procédure pénale. Sur le plan opérationnel, l'Algérie a également renforcé les moyens humains et matériels, l'adaptation régulière du plan de déploiement des forces de sécurité à la réalité du terrain, renforcé les opérations de surveillance et de contrôle des voies de communication avec le concours des brigades cynophiles, en plus des investigations pour le démantèlement des réseaux de trafic de drogues, la densification de l'échange de renseignements intra-extra services, la création de quatre pôles judiciaires compétents afin d'instruire et juger les affaires liées au trafic de drogues.

Ce dispositif a réussi à perturber l'activité criminelle des trafiquants de drogues, essentiellement du cannabis.