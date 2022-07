La saison estivale est synonyme de toutes les tricheries compte tenu de la forte demande et de la consommation qui double, d'où les risques d'une contamination pouvant faire des ravages. Ouvrant un front de bataille dans le cadre de la lutte contre ce phénomène, les services policiers, par le truchement de la 12e sureté urbaine, viennent de neutraliser un entrepôt contenat du boyau et des restes de chair bovine, celle-ci est destinée à la commercialisation. Dans leur offensive, les mêmes policiers ont saisi près de 150kilos d'abats impropres à la consommation.

Le boyau en question est destiné à la préparation du plat local, appelé «El Osbane». Des mesures entrant dans le cadre de la protection du consommateur et de l'environnement, ont été prises.

Ce phénomène n'est ni récent ni nouveau. Quelques jours avant le coup d'envoi de la saison estivale, les services de la Gendarmerie nationale ont saisi plus de 3 quintaux de viandes rouges et blanches et d'abats avariés, au niveau du marché populaire de quartier de Dhaya, ex-Petit Lac, situé dans le sud de la ville d'Oran. Cette saisie est le fruit d'une descente déclenchée sur la base d'informations parvenues à la compagnie de la Gendarmerie nationale de Dar El Beida, faisant état de la commercialisation de la viande impropre à la consommation, au niveau dudit marché populaire et plusieurs boucheries. Environ 3.056 kg de viandes blanches et rouges et de boyaux impropres à la consommation humaine ont été saisis. Ayant été saisi, le procureur prés le tribunal d'El Othmania (ex -Maraval) a ordonné l'ouverture d'une enquête sur l'affaire et la remise de la viande saisie au jardin des animaux d'Oran, avec destruction d'une bonne partie de cette chair avérée impropre à la consommation. Dans une autre opération, les services de police de la 13e sûreté urbaine, en collaboration avec les services commerciaux, des représentants municipaux d'hygiène et de l'environnement, ont saisi près de trois quintaux de viande avariée, impropre à la consommation. Force est de constater que ces saisies ne représentent que la partie émergée de l'iceberg tant, ces derniers mois, les saisies sont devenues récurrentes. En somme, la réactualisation du contrôle des commerces conformément à la réglementation est de vigueur. Une action conjuguée à la participation active de la société civile et des organisations de protection du consommateur et de la santé publique. Auparavant, le marché local échappait à tout contrôle. Outre la peur des contrôleurs, qui font très souvent l'objet de menaces et de représailles, la corruption a pignon sur rue. De plus, ces actions sont menées communément par plusieurs directions, resserrant l'étau sur ce commerce laissé à l'abandon, caractérisé par l'anarchie et la confusion totale, à telle enseigne que le consommateur est réduit à un tube digestif engloutissant tout produit dont la provenance est (très) souvent inconnue, en plus de l'absence de l'hygiène, la chaîne du froid et les conditions de stockage, la facturation et tant d'autres de dépassement relevés.