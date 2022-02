Les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de Ténès, dans la wilaya de Chlef, en collaboration avec leurs collègues de Tipaza, viennent d'arrêter 15 individus, dont sept passeurs qui s'apprêtaient à rallier clandestinement les terres ibériques, à partir de la plage Irza, dans la commune de Béni Haoua, dans la wilaya de Chlef. Les mis en cause, âgés entre 23 et 32 ans, sont issus de Chlef, Sidi Bel Abbès, Oran, Tipaza, Constantine et Mila. Ce coup de filet est le fruit de l'exploitation d'informations faisant état de mouvements suspects de plusieurs individus qui ont pris la destination de Ténès et de ses environs, notamment dans la partie est de la commune de Chlef. L'enquête ouverte a conclu qu'une opération de «harga» de grande envergure était en préparation, d'où d'importantes mesures prises. Il s'agit de la mise en place du «plan spécial de lutte contre l'immigration clandestine via la mer». Ce dernier consiste en le bouclage, par les gendarmes, de toutes les issues permettant aux candidats à l'immigration clandestine de faire leur coup. La même opération a été sanctionnée par la saisie d'une embarcation de plaisance (appelée Le Rapide) dotée d'un moteur d'une puissance de 150 chevaux, quatre véhicules, des engins d'attelage, des téléphones portables des mis en cause ainsi que leurs effets. Ces derniers seront présentés par-devant le parquet dès l'accomplissement des formalités liées à l'enquête. À Oran, Les services de police de la sûreté de daira d'Aïn El Türck, ont arrêté récemment 4 individus, dont deux mineurs, qui s'apprêtaient à quitter clandestinement le territoire national. Cette opération, lancée suite à l'exploitation d'informations faisant état d'un groupe de «harraga» se préparant à rallier la rive sud de l'Europe, a permis la saisie d'une embarcation de six mètres dotée d'un moteur de puissance de 150 chevaux, de trois jerricans d'essence et des armes blanches.

La «harga» reprend du service, prenant des courbes fulgurantes. Le dernier coup de filet opéré par la police espagnole porte le sceau d'un vaste réseau de trafic de migrants entre l'Espagne et l'Algérie. Il s'agit du démantèlement, récemment, d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic de migrants entre l'Espagne et l'Algérie. Une opération ayant permis l'arrestation de 24 personnes, impliquées également dans le trafic de drogue. Ledit réseau a été décapité en collaboration avec Europol. «Il était composé de deux organisations criminelles parfaitement structurées», explique la police espagnole. La même source a ajouté que «les deux organisations, avec la complicité des organisations criminelles basées en Algérie, ont utilisé des bateaux de différents tonnages pour assurer l'entrée illégale de migrants sur le territoire espagnol, notamment par le littoral d'Almeria».