Les éléments des BRI près la sûreté de la wilaya, viennent de démanteler un réseau spécialisé dans le trafic international de drogue, composé de 13 individus âgés entre 22 et 45 ans, dont une femme et le fournisseur principal. Cette offensive, ouverte sur plusieurs fronts, a abouti à la saisie d'une quantité de 4,1 kg de kif traité, d'une somme de 200.000 dinars constituant les revenus, sept véhicules et 22 téléphones cellulaires, en plus de la saisie de différentes armes blanches. Dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de la contrebande, la brigade mobile de l'inspection des douanes à Arzew (Oran) en collaboration avec les éléments de l'Armée nationale populaire, ont réussi à saisir, la semaine dernière, une quantité de 4,970 kilos de kif traité, dissimulés soigneusement dans un véhicule touristique. À la fin du mois dernier, les services de police de la wilaya d'Oran ont démantelé deux réseaux criminels spécialisés dans le trafic de stupéfiant et saisi près de 16 kg de kif traité, lors de deux opérations distinctes. Les deux opérations ont abouti à l'arrestation de neuf personnes, dont des repris de justice et la saisie de 15,866 kg de kif traité, 57 comprimés psychotropes et une somme de 118.000 DA issue des revenus de ce trafic, ainsi que trois véhicules utilisés dans le transport et le stockage de la drogue», a-t-on indiqué, soulignant que «la première opération a été lancée suite à l'exploitation d'informations selon lesquelles un des membres du réseau criminel écoulait de la drogue». Après surveillance de ses mouvements, le mis en cause a été arrêté à bord d'un véhicule en possession de six plaquettes de kif traité totalisant 500 grammes. Poursuivant leurs investigations, les policiers ont arrêté les autres membres du réseau et saisi une quantité de 14,350 kg de kif traité, 68.000 DA issus des revenus du trafic et deux véhicules», a ajouté la même source. Dans une autre opération, après une enquête approfondie sur les agissements d'un suspect activant dans le trafic de stupéfiants, les mêmes services ont procédé à son arrestation, ainsi que son complice, non loin de son domicile à Haï Nedjma (ex-Chetaibo). Lors de la perquisition de son domicile, les policiers ont saisi 57 comprimés psychotropes, 11 plaquettes de kif et 41 autres quantités de drogue prêtes à la commercialisation, d'un poids total de 1,06 kg, ainsi que 44.000 DA, un véhicule et une arme blanche. L'enquête s'est soldée par l'arrestation du fournisseur principal. Une procédure judiciaire a été engagée contre les suspects arrêtés, qui ont été traduits devant la justice pour «création d'une bande criminelle organisée» et «trafic international de drogue dans le cadre d'un réseau criminel organisé», selon la même source.