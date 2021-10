La guerre est déclenchée contre le trafic de drogue sous toutes ses formes. Dans la dernière bataille qu'ils ont livrée, les services de police ont démantelé un réseau spécialisé dans la commercialisation illicite de psychotropes.

Dans le sillage de cette action, plus de 13 000 comprimés psychotropes ont été saisis. C'est ce qu'on indique au niveau de la sûreté de wilaya, expliquant que «cette opération a été effectuée suite à l'exploitation d'informations confirmées détenues par les éléments de la Brigade de recherche et d'intervention relevant du service de wilaya de la police judiciaire, selon lesquelles les membres de ce réseau, composé de quatre personnes, activaient dans la commercialisation, le transport et le stockage des stupéfiants au sein d'une habitation sise dans la wilaya». Tout a commencé lorsque les membres dudit réseau ont été mis sous surveillance, puis identifiés, avant que l'offensive lancée n'aboutisse à l'arrestation des suspects dans leur habitation, suite au quitus donné par le procureur de la République du tribunal d'El Othmania, ex-Maraval, ordonnant, par la même, aux policiers, de passer au peigne fin les domiciles des mis en cause en les perquisitionnant. Stupéfiantes ont été les découvertes.

Les policiers sont tombés nez à nez avec une quantité de 13 016 comprimés psychotropes, une somme de 15 000 dinars, des armes blanches prohibées, un fusil à harpon, un moteur d'embarcation de pêche et un véhicule utilisé par les suspects dans le transport et le stockage des stupéfiants. Et ce n'est pas tout.

Les investigations ont été concluantes, car les membres du réseau s'apprêtaient à organiser une traversée clandestine par mer.

Une procédure judiciaire a été entamée contre les quatre personnes arrêtées, dont des repris de justice. Ils seront traduits devant la justice pour les chefs d'accusation de formation d'un groupe de malfaiteurs spécialisé dans la commercialisation illicite de psychotropes et de produits pharmaceutiques au sein d'un groupe criminel, port d'armes blanches prohibées, détention de matériel utilisé dans l'organisation de traversées pour l'émigration clandestine.

Le trafic de toutes les drogues prend des ascensions fulgurantes à telle enseigne que les saisies sont également en hausse permanente.

Les bilans de l'année passée font état de la saisie de près de 2 millions de comprimés psychotropes, 63 tonnes de kif traité et 11 autres de cocaïne. Durant la même année, le nombre d'affaires liées au trafic et à la consommation de drogue a atteint les 6 611, cela représente une hausse de 38%, comparativement au bilan de l'année d'avant, en 2019. À cela, s'ajoute l'arrestation de pas moins de 9 770 personnes.

La tendance est en hausse de 35%, si l'on prend en compte le bilan de l'année 2019.

Les chiffres de la Gendarmerie nationale font état de la saisie de 1,8 million de comprimés psychotropes, 62,994 tonnes de kif traité, dont 3,031 tonnes ont été rejetées par la mer, 11,587 tonnes de cocaïne et 114 arbrisseaux de cannabis», a-t-on indiqué.