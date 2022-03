Plus de 12.000 personnes de la wilaya de Constantine bénéficieront avant le mois de Ramadhan de l'allocation chômage. C'est ce que nous avons apris lors de la troisième édition du Salon de l'Emploi,organisé à l'Université II Abdelhamid Mehri de Constantine. Ainsi sur 22.000 dossiers déposés via la plateforme numérique «Minha», 12.000 seront validés après étude. A ce propos le directeur de l'Agence de wilaya de l'emploi (AWEM) Lokmane Messaoudane a affirmé que «l'opération avance à un rythme accéléré pour achever l'étude de tous le dossiers et statuer sur l'éligibilité avant la fin mars».

On apprend également que « les bénéficiaires répondant aux conditions exigées ont été convoqués au siège de la direction pour leur remettre les attestations d'attribution de l'allocation devant être versée le 28 mars courant».

Il est question, dans ce contexte, de la conclusion d'une convention avec le secteur de la Poste et des Télécommunications pour faciliter les procédures relatives aux comptes postaux courant au profit de cette catégorie. La troisième édition de l'Emploi a été également l'occasion d'annoncer la création d'une Agence locale virtuelle de l'emploi à l'université Constantine II. Une création entrant dans le cadre d'une convention conclue entre les deux parties en vue d'accompagner et d'assister les étudiants dans le but de faciliter les procédures d'inscription sur cette plateforme numérique. Pour sa part, le vice recteur de l'université Constantine II chargée des relations extérieures, de la coopération, de l'animation, de la communication et des manifestations scientifiques, Ilhème Kitouni, a souligné que cette manifestation est une opportunité pour orienter les étudiants diplômés vers le marché de l'emploi. A ne pas en douter, que ce genre de manifestation donne et permet à l'Université de participer de manière perspicace de transmettre une information juste et de contribuer à mieux considérer, les procédures et méthodes pour bénéficier de l'emploi et de l'allocation chômage.

En d'autres termes, l'université devrait être considérée comme un réservoir de futurs cadres au niveau des institutions. C'est une véritable richesse et une énergie devant être prises comme une force contribuant à l'Algérie de demain.