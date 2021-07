Les incendies. Ce phénomène récurrent n'est pas près de prendre du recul en dépit de toutes les mesures prises pour le contrecarrer. Actes isolés ou criminels, plusieurs enquêtes sont en cours. En attendant, d'importantes récoltes agricoles sont parties en fumée. Les services en charge de la question, dans la wilaya de Relizane, ont, durant les quatre derniers mois, enregistré la destruction d'une superficie de 117 ha de récoltes agricoles. Le chef de service prévention, de cette direction, le capitaine Hamidi Belaziz, a indiqué que «105 foyers d'incendies ont été enregistrés du 1er mars au 30 juin derniers, causant la perte d'une superficie globale de 116,93 ha de récoltes de blé, d'orge et d'avoine». «Les terres agricoles endommagées par les feux ont augmenté considérablement par rapport à la même période de l'année dernière, où ils n'ont pas dépassé 43 ha», ajoute la même source, soulignant que «ceci est justifié par le non-respect des agriculteurs des mesures de prévention, le manque de maintenance du matériel agricole et autres facteurs». Les incendies ont détruit, également, dans la wilaya de Relizane, 37 ha de broussailles, 228 arbres fruitiers (oliviers, figuiers et grenadiers) et 4 667 bottes de foin. La direction de la Protection civile a lancé, dernièrement, une série de campagnes de sensibilisation et de prévention contre les incendies et les accidents de la saison estivale, en mobilisant 56 agents de différents grades, 10 camions et autres matériels d'extinction, dans le cadre de la colonne mobile de lutte contre les feux de forêt, installée fin juin dernier, à la forêt de Ras El Ançor de Zemmoura. Les détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont poursuivi leurs interventions, au niveau du secteur militaire de Khenchela, les 9 et 10 juillet 2021, dans les zones des incendies, afin de lutter contre les feux qui font rage dans les forêts de la wilaya depuis quelques jours, a indiqué, samedi dernier, un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre des efforts fournis par les détachements de l'ANP, déployés dès les premières heures pour circonscrire et maîtriser les feux qui embrasent les forêts de la wilaya de Khenchela depuis quelques jours, les détachements de l'Armée nationale populaire ont poursuivi leurs interventions, au niveau du secteur militaire de Khenchela, 5e région militaire, les 9 et 10 juillet 2021, dans les zones incendiées, afin de lutter contre les feux, en employant les engins de l'ANP ainsi que le déploiement d'un point de soins médicaux équipé de tous les moyens indispensables, en prévision d'évacuations éventuelles dans les régions peuplées», lit-on dans le communiqué du ministére de la Défense nationale. Dans le même contexte, poursuit la même source, «le général-major, Hambli Noureddine, commandant de la

5e Région militaire a effectué, le 10 juillet 2021, une visite sur le terrain des détachements intervenant dans l'extinction des feux dans les zones forestières, où il s'est enquis des moyens mobilisés et inspecté la situation de près», a conclu la même source. La lutte contre les incendies de forêts constitue également un axe d'action prioritaire de l'Agence spatiale algérienne, du fait de son impact sur l'environnement et le développement. Les images du satellite Alsat 2A, en raison de leur haute résolution spatiale et de leur richesse spectrale, sont mises à contribution pour affiner la délimitation des surfaces forestières parcourues par le feu, réalisée à partir des images satellitaires à moyenne résolution. Ce travail s'inscrit au titre du suivi annuel des incendies de forêts, par l'établissement d'un état des surfaces forestières parcourues par le feu, durant la période estivale. Ce travail est conduit en collaboration avec la direction générale des forêts, dont les informations alimentent le module statistique du système d'information géographique dédié à la gestion et à la prévention des feux de forêt, mis en place par l'Asal au niveau des Conservations des forêts.