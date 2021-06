Prés de 1 200 logements publics locatifs seront réceptionnées dans les tout prochains jours dans les communes de Bir El Djir et de Hassi Bounif, localités situées dans la partie est de la wilaya d'Oran, en plus de la commune d'El Braya dans le sud-ouest de la même wilaya. Cet important lot d'habitations, sera distribué le 5 juillet prochain à l'occasion de la célébration du double anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse. C'est ce qu'a indiqué la direction du logement de la wilaya, expliquant qu'«il s'agit de 700 logements à Bir El Djir, de 300 dans la commune de Hassi Bounif et de 150 de même type au niveau de la commune d'El Braya». La même source a affirmé que «les deux premiers quotas (700 et 300 logements), ont été réalisés, en plus des travaux d'aménagement extérieur, en l'occurrence le raccordement aux réseaux d'alimentation en eau potable, de gaz et d'électricité, le revêtement des routes et la réalisation d'espaces vers, d'aires de jeux pour enfants et autres commodités». Alors que les services techniques des communes de Bir El Djir sont en pleins travaux de mise en service de l'éclairage public, les services de l'Office de promotion et de gestion immobilière (Opgi) sont en phase de la levée des réserves des travaux d'eau et d'assainissement, notamment ceux liés à la pose de canalisations. Pour sa part la commune d'El Braya est bénéficiaire d'un quota de 150 habitations de même type. Les travaux de raccordement aux réseaux divers, y compris ceux de l'eau potable et de l'assainissement, sont achevés tandis que les travaux d'aménagement extérieur tirent à leur fin. Il s'agit pratiquement de poser les trottoirs, asphalter la chaussée et réaliser les aires de jeux pour enfants. Pour une meilleure gestion des habitations, la wilaya d'Oran a jugé idoine de mettre en place une commission de wilaya. Celle-ci est composée des représentants du wali d'Oran et de divers services du logement, de l'urbanisme et de l'Office de promotion et de gestion immobilière. La même commission a pour mission le contrôle et la désignation des différents programmes de logements à travers les daïras et communes de la wilaya programmés. La wilaya d'Oran table sur la distribution de 23.000 logements publics locatifs, réalisés un peu partout dans les différentes communes de la wilaya». Le colossal projet d'habitat d'Oued Tlélat comprend pas moins de 8700 habitations. «Ce programme de logements est destinaté aux familles vivant dans des logements précaires et des bidonvilles, ayant été recensées depuis des années», a-t-on indiqué ajoutant que «les commissions des daïras sont à pied d'oeuvre dans l'étude des dossiers». «Des enquêtes sont menées par les services concernés pour l'établissement des listes nominatives concernant ce quota de logements», a-t-on expliqué.