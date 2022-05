Le bilan des victimes mortes par noyade, établi par la Protection civile (PC), fait état de 11 décès en deux jours. Le week-end dernier a été particulièrement meurtrier sur nos plages, où huit personnes ont perdu la vie. Les équipes de secours de la PC ont été sollicitées, tôt cette année, pour le repêchage de trois victime âgées respectivement de 12, 34 et 50 ans au large de la plage Bider, dans la wilaya de Tlemcen. Trois autres corps ont été repêchés sans vie, à Mostaganem où deux victimes ont été enregistrées au large de la plage de Sidi Mejdoub. Là, il y a lieu de noter que selon les statistiques des dernières années la majorité des noyades qu'enregistre le pays ont eu lieu sur des plages interdites à la baignade ou en dehors des heures de surveillance des secouristes de la PC. À cela s'ajoute le fait que le spectre de la mort ne rôde pas uniquement sur notre vaste littoral. Il frappe et fait des victimes, chaque année, dans de nombreuses wilayas, notamment celles du Sud, des Hauts-Plateaux et de l'intérieur du pays. Abondant dans ce sens, le colonel Achour a fait état de quatre morts recensées au total dans les dernières 48heures, dans les oueds, retenues d'eau et barrages à travers plusieurs wilayas. La wilaya de Souk Ahras déplore le bilan le plus lourd, avec deux adolescents morts noyés dans des retenues collinaires. La troisième victime âgée de 20 ans a été enregistrée à la wilaya de Djelfa. La quatrième victime, âgée de 13 ans, est, quant à elle décédée, noyée dans le barrage de Keddara, daïra de Boudouaou, à Boumerdés. Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que la Protection civile a mis, hier, en état d'alerte toutes ses unités d'intervention à la suite d'un bulletin météo spécial (BMS) faisant état d'une hausse des températures, avec l'intensification des actions de prévention et de sensibilisation nécessaires et une large médiatisation des consignes de prudence.