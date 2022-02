Une dynamique informative a été déclenchée par l'Agence nationale des Déchets «AND» que pilote Karim Ouamane pour mieux informer la presse nationale sur le plan de travail dense que mène l'agence à travers l'ensemble du pays dans le domaine de la protection de l'environnement. Ainsi la presse nationale a-t-elle été invitée, jeudi dernier, à une visite au Centre d'enfouissement technique (CET) de Aïn Defla qui se situe au lieudit «Ghaba El Kahla». Ce site est doté depuis 2019 d'une unité sophistiquée de traitement du lixiviat par osmose inverse technique utilisée pour produire du «permea» et du «concentra». Elle produit ainsi 83 m3/jour d'eau non potable provenant des déchets liquides. Selon le guide, des accords de partenariat pourraient bientôt être conclus avec les APC pour utiliser ce volume d'eau non saline pour le nettoyage urbain.

Le CET de Aïn Defla, qui est parmi les plus importants du pays après ceux de Boumerdès et d'Alger, occupe une aire de 20,4 hectares. Associé à celui de Khemis qui se trouve à environ 28 km du lieu, ils emploient, à eux deux, 54 employés a déclaré à L'Expression Mohamed Bouabdallah, responsable du CET. Il dira que le «casier», ou réceptacle des déchets, du CET de Aïn Defla couvre une surface de 3 hectares avec une capacité de 350000 m3. La capacité d'un casier est de 1147462 m3. Le poids total des matériaux recyclables récupérés en 2019 par ce CET, s'élève à 2023180 tonnes (t) dont 35600 t composées de nylon, informe un tableau sur les lieux. Les unités de traitement des déchets de Tiaret, Mila et M'sila seront mises en marche au courant de la semaine prochaine ont indiqué des responsables sur place. Simultanément presque, des experts étrangers sont attendus également la semaine prochaine, pour terminer la mise en service de celles de Annaba, Skikda et Guelma.Par ailleurs, l'AND procède à une formation théorique et technique des personnels dans 27 wilayas. Actuellement, une formation est en cours dans les wilayas de Oum El Bouaghi et Tébessa alors que la prochaine est programmée à Souk Ahras. Il existe quelque 19 CET en Algérie et 26 wilayas sont dotés d'un total de 36 unités de traitement des lixiviats.

Les journalistes, hélas, peu nombreux, étaient accompagnés par le responsable du département communication, Meriem Tazrout, du directeur technique de l'AND, Mohamed Djaârit et nombre depersonnes activant, notamment dans le département«information».