La wilaya d'Oran compte un important parc hôtelier. Ce dernier connaîtra une augmentation sensible l'année prochaine, les Jeux méditerranéens, prévus au mois de juillet 2022, oblige. Le directeur de wilaya du tourisme, de l'artisanat et du travail familial, Kaïm Benamar Belabbès, affirme, en ce sens, que «la wilaya d'Oran réceptionnera prochainement pas moins de 40 établissements hôteliers totalisant 3 500 lits», ajoutant que «109 projets touristiques et hôteliers sont en cours de réalisation». «Leur réception est prévue pour l'année 2022», a-t-il expliqué, en marge de l'ouverture de la première édition du Salon national des métiers de l'hôtellerie, organisé au Centre des conventions d'Oran (CCO) Mohamed Benahmed, et ce à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du tourisme. Ainsi donc, «le parc hôtelier passera de 181 à 221 hôtels», a souligné le même responsable. «L'artisanat au diapason de la diversité des projets hôteliers». Tel est le thème principal de la rencontre d'Oran, celle-ci mettant en exergue les différents domaines de l'artisanat en relation avec l'hôtellerie. Il s'agit essentiellement des effets vestimentaires, des équipements de cuisine et d'hôtel, du mobilier, de la literie, de la tapisserie et des décors en céramique, porcelaine et cuivre, ainsi que les huiles, le savon naturel et des produits alimentaires dont les gâteaux, le miel et ses dérivés et des dattes. Cette manifestation, lancée jeudi, s'étalera jusqu'à la fin du mois en cours. Pas moins de 50 exposants venus de 14 wilayas du pays, y prennent part. Le directeur de la Chambre d'artisanat et des métiers de la wilaya d'Oran, Khalid Tahraoui, a affirmé que «la rencontre a pour objectif principal l'exposition des produits de l'artisanat en relation avec l'hôtellerie, de faire découvrir les talents artistiques d'artisans dans ce domaine et de faire connaître leurs produits». De son côté, le président de la même Chambre, Amar Djoudi, explique que «cette exposition est organisée par cette Chambre et la direction du tourisme, de l'artisanat et du travail familial de la wilaya. Elle permet de mettre en relief le rôle de l'artisanat dans le développement de l'économie nationale et de faire connaître le patrimoine algérien, à travers les hôtels, qui constituent une vitrine touristique, surtout qu'Oran s'apprête à accueillir les JM 2022». Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, a, tout récemment, procédé à l'installation, au siège du ministère, d'un comité sectoriel chargé de suivre la préparation des Jeux méditerranéens qui auront lieu à Oran en 2022, dans ses aspects touristiques et concerne les domaines suivants: hébergement, restauration, activités touristiques, artisanat et promotion des circuits touristiques. La réunion tenue à cet effet a tourné autour de l'importance de cet événement dans la promotion de la destination touristique d'Oran. Elle a été sanctionnée par plusieurs recommandations dont l'entame des séries de réunions et de rencontres sur le terrain.