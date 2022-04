Mille vingt enfants ont subi des violence et des maltraitances, depuis le début de l'année. C'est ce qu'a indiqué la déléguée nationale à la protection de l'enfance et présidente de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (Onppe), Meriem Cherfi. Poursuivant, l'ex-juge des mineurs, d'un ton qui s'est voulu rassurant, a affirmé que «les signalements enregistrés» par ses services, via son numéro vert 11-11, ont été traités «au cas par cas» et la procédure assurée.

Cela avant d'ajouter que «l'Onppe travaille en étroite collaboration avec les personnels en charge de ce genre d'affaires», citant ceux de la Solidarité nationale et de la justice. Et d'affirmer qu'«il y a une conjugaison d'efforts au niveau de la commission permanente de coordination de l'Onppe, composée de 16 départements ministériels et de représentants de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale, de la Protection civile et de la société civile». Comparativement au bilan établi par le même organe à la même période de l'année dernière, il n'y a pas eu, à première vue, de grands changements.Le nombre de cas avancé par la première responsable du dossier de la protection de l'enfance est un peu plus élevé que celui de l'année écoulée. Pour Cherfi, «le nombre d'appels dénote le sens des responsabilités du citoyen et de l'intérêt qu'il porte à l'enfant et à ses droits». Bien que le pays ait franchi d'énormes pas en matière de protection et de promotion de l'enfance, la réalité démontre que nombre d'autre cas échappent encore, et indirectement, au recensement de l'Onppe. Certains mineurs violentés se retrouvent forcés, pour de multiples raisons, de garder le silence.

La présidente de l'Onppe a, non loin de cette optique, mis l'accent sur l'impératif d'unifier et de coordonner les efforts de tous les partenaires, et d'assurer davantage d'acquis au profit des enfants».

Cela, avant d'affirmer que «la protection de l'enfance requiert la coordination des efforts entre tous les intervenants dans ce domaine».

Et d'enchaîner: «L'office continuera, cette année, à investir dans l'élément humain, à travers la formation de tous les intervenants en matière de protection de l'enfance, y compris les membres de la cellule de veille pour se conformer au développement des mécanismes de signalement qui viennent s'ajouter au numéro vert, dont une application sur smartphone».