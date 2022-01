La police d'El Eugla, dans la wilaya de Tébessa, a mis fin au activités d'un réseau de faussaires. Il s'agit de deux personnes pris en flagrant délit de possession de 100 millions de faux billets.

Exploitant une information faisant état d'une tentative d'écoulement d'une importante somme en faux billets dans un marché à bestiaux, les services de sécurité en charge de l'affaire ont pu identifier les mis en causes dans cette affaire de trafics de billets de banque.

Interpellés en plein souk à bestiaux, les deux faussaires ont été interpellés en possession de 100 millions de centimes en faux billets, en coupures de 2 000 DA. Lors de cette opération, un véicule utilitaire et des téléphones portables ont été, également, récupérés, a ajouté notre source, qui a souligné que les billets de banque, en monnaie nationale falsifiés étaient destinés à être écoulés, aux marchés à bestiaux.

Après avoir été soumis aux procédures judiciaires, les deux faussaires ont fait l'objet d'une présentation devant le juge d'instruction, relevant du tribunal de Chréa, dépendant de la cour de Tébessa.

Les deux mis en cause ont été mis sous mandat de dépôt sur instruction du juge.