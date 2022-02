Une nouvelle consécration pour l'identité nationale. Les journalistes en tamazight ont désormais leur plateforme. En effet, le Haut commissariat à l'Amazighité (HCA) et la Radio algérienne ont mis la technologie au service de la langue berbère. Depuis plusieurs mois, ils travaillent ensemble, afin de créer une plateforme numérique du lexique journalistique en tamazight. Ce travail titanesque a porté ses fruits, puisque cet outil technologique a été officiellement lancé, hier matin, à partir du Centre culturel de la Radio algérienne, Aïssa-Messaoudi, par le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani. Les membres du HCA, à leur tête son secrétaire général, Si El Hachemi Assad, ont donné un nom très évocateur à cette plateforme, en l'occurrence «Taghamsa». Un véritable bijou technologique qui permet en quelques clics, d'accéder à un véritable dictionnaire de cette langue officielle et nationale. Il suffit de taper, sur Internet, l'adresse taghamsa.hcamazighite.dz. Pour le moment, une trentaine de journalistes de la Radio algérienne, exerçant en langue amazighe, dans ses 13 variantes répertoriées, l'alimente quotidiennement. Le HCA les a formés, l'été dernier, lors de la manifestation «L'Algérie sur le coeur», à la Maison de la culture Rachid- Mimouni à Boumerdès, à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Dans une seconde étape, elle sera ouverte à la contribution des lauréats du Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes, ainsi qu'à d'autres professionnels des médias et des lettres. Pour le ministre de la Communication, il s'agit là d'une nouvelle consécration dans la consolidation de l'unité nationale. «La réalisation de cette plateforme est un pas supplémentaire pour promouvoir la culture et la langue amazighes et renforcer l'identité et l'unité nationales», s'est-il réjoui lors de la cérémonie de lancement. Il rappelle aussi que cela entre dans le cadre de «la politique de numérisation» prônée par la gouvernement, ainsi que dans la protection du pays contre la propagande de ses ennemis. «Ce nouvel outil permettra aux journalises de faire preuve de davantage de professionnalisme et de lutter efficacement contre la guerre médiatique de 4e génération, qui vise notre pays», a soutenu Mohamed Bouslimani. Le SG du HCA est du même avis.«Cela participera efficacement à la défense de l'unité nationale», soutient Si El Hachemi Assad. Il appelle, dans ce sens, l'État à lancer un journal en langue amazighe, sur fonds publics. Il se réjouit, néanmoins, de «cet acquis important qui concrétise la convention de partenariat, conclu en mai 2021 avec la Radio algérienne.» «Cette plateforme numérique constitue un outil de travail important qui permettra aux journalistes de partager leur expérience professionnelle relative aux domaines linguistique et conceptuel», a-t-il expliqué. «Elle rassemble les termes les plus importants qu'on utilise dans les médias amazighs, déclinés dans toutes les variantes linguistique en usage sur le territoire national», souligne Si El Hachemi Assad. Il précise, toutefois, que le contenu subit une double validation de linguistes et du HCA avant d'être accessible sur Internet. «Le lexique est transcrit en lettres arabes, latines et tifinaghes, accompagné d'un enregistrement vocal pour apprendre la bonne prononciation», soutient-il, sous les applaudissements de Mohamed Baghali, directeur général de la Radio algérienne. Ce dernier met en avant le fait qu'«il s'agit d'une nouvelle démonstration de l'engagement continu de la Radio algérienne, précurseur de la promotion de la langue amazighe». Bienvenue donc au monde pour ce nouveau venu qui vient égayer le paysage médiatique national. Longue vie à «Taghamsa»...