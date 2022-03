Le leader des télécommunications dévoile ses nouveautés durant les années précédentes et ses avancées en matière de 5G, de transformation digitale et autres. Le Groupe Ooredoo, leader mondial dans la fourniture des services télécom et la technologie de l'information et leader de la technologie 5G, annonce son retour au Congrès mondial du mobile (MWC) 2022 qui a rouvert ses portes, cette année, en février à Barcelone (Espagne). La connectivité 5G, Advancing AI, Cloud Net, FinTech, Internet of Everything et TechHorizon sont les principales thématiques de ce congrès. Ooredoo dévoilera ses nouveautés et ses réalisations enregistrées depuis la dernière édition du MWC et présentera ses nouveaux partenariats et ses dernières innovations et solutions. Un partenariat a été conclu avec la FIFA, qui a choisi avec le Conseil suprême pour la remise et l'héritage, «Ooredoo Qatar», afin de fournir un réseau mondial reliant Doha aux différents points situés en Europe et en Asie. Ooredoo expliquera la façon de construire son réseau, avec une vitesse de 100Gb/sec et qui sera dédié à la couverture du plus grand évènement sportif planétaire. Le réseau fournira, aux diffuseurs de cet événement, la qualité et la flexibilité requises pour une production optimale des diffusions, tout en accordant aux parties ayant les droits de retransmission, des solutions multimédias flexibles et renforcées.«Ooredoo Qatar» partagera une solution révolutionnaire, développée en partenariat avec Ericsson et Nokia, qui changera la connectivité pour les clients de l'industrie pétrolière et gazière. Vu que ces clients ont besoin de remplacer une technologie plus ancienne par une solution permettant de faciliter la connectivité dans des endroits éloignés et difficiles, tels que l'offshore, Ooredoo et ses partenaires ont développé un réseau LTE, qui fournira des services abondants en Voix et Data pour soutenir les opérations pétrolières et gazières dans ces endroits éloignés. En outre, l'entreprise présentera son projet, inédit dans les jeux électroniques, en dévoilant sa propre marque eSports appelée «Ooredoo Nation - Gamers' Land». Parmi les développements récents, le lancement des choix complémentaires consacrés aux jeux avec des forfaits post-payés, et le lancement de «la chaîne O» sur «Ooredoo TV», une chaîne dédiée à la retransmission des championnats sportifs et jeux électroniques ainsi que le lancement des tournois «Ooredoo Arena» des jeux électroniques en partenariat avec Dell Technologies. À cette occasion, le P-DG du Groupe Ooredoo, Aziz Aluthman Fakhroo, a déclaré: «Nous sommes ravis de participer, une nouvelle fois, au MWC, l'un des plus importants évènements internationaux dans les télécoms.