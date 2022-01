Suivre la CAN 2021, comme si vous étiez au Cameroun! C'est cette expérience unique en son genre qu'aspire à apporter LG Algérie, à travers sa nouvelle gamme de téléviseurs. En effet, c'est dans une soirée des plus magiques que le géant sud-coréen a présenté, vendredi dernier, ses derniers bijoux en matière de TV, assemblés en Algérie. «LG veut apporter de la magie dans les foyers algériens», a soutenu Mustapha Mohammedi, responsable marketing et communication de LG Algérie. D'ailleurs, c'est avec un magnifique tour d'illusionnisme d'illusionnisme qu'il a présenté la magie de ces écrans pas comme les autres. Cela est, notamment, le cas de la star de la marque qu'est l'Oled TV. «Cette télé est magique, car elle apprend de vous et s'adapte à vos besoins», a-t-il souligné avant de montrer comment l'intelligence artificielle contenue dans ce concentré de technologie permet de proposer une expérience à l'utilisateur, unique en son genre. «Elle offre une utilisation immersive et parfaite à travers la technique pixels auto-éclairés, qui offre un noir parfait pour une image toujours plus nette», a soutenu le même responsable. Il est aussi question de plusieurs modes d'utilisation, afin de répondre aux envies de chacun. «Il y a le mode image nette pour les amateurs de cinéma, la réponse rapide avec un écran de 120 megahertz pour les gamers», a-t-il précisé non sans rappeler que cette TV a été élue meilleur écran pour «gaming» dans le monde. Les amateurs du ballon rond sont également servis à travers le mode mouvement fluide. «Il vous permet de suivre les matchs de football comme si vous étiez sur le terrain», a-t-il noté avant de nous présenter une petite expérience qui permet de voir la qualité d'image exceptionnelle de cet écran. La qualité et l'innovation ont, bien évidemment, un prix. Il faudra débourser un peu plus de 300 000 dinars pour pouvoir s'offrir l'une de ces petites merveilles, tout dépend de la taille de l'écran choisi. Néanmoins, LG propose des téléviseurs à des prix un peu plus abordables, à travers son entrée de gamme que sont les TV UHD 4 K, qui tourment autour des

80 000 dinars, selon la taille. Il y a également la moyenne gamme, avec les NanoCell qui tournent autour des 160 000 dinars, selon le modèle. «Ce sont des modèles qui permettent de profiter de la qualité et de la technique LG»,

a-t-il conclu non sans rappeler que ce sont tous des produits montés en Algérie. Le rendez-vous est donc donné au niveau des espaces LG pour vivre cette magie...